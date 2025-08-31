Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hà Nội bắt đầu tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp 2/9

  • Chủ nhật, 31/8/2025 16:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

TP Hà Nội bắt đầu triển khai tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh. Thời gian thực hiện đến hết ngày 1/9.

Tối 30/8, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản hỏa tốc hướng dẫn việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh. Tổng kinh phí thực hiện ở Hà Nội là hơn 858 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương.

tang qua Quoc khanh anh 1

Mỗi người dân sẽ được tặng 100.000 đồng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh.

UBND TP Hà Nội yêu cầu việc tặng quà phải hoàn thành trong ngày 1/9; trường hợp lý do khách quan, người dân được nhận quà sau thời hạn này nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Sở Tài chính được giao bảo đảm cân đối đủ nguồn lực bao gồm cả ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu và nguồn ngân sách địa phương để thực hiện tặng quà cho người dân.

Sở Tài chính cũng thực hiện phân bổ, tham mưu cho UBND TP Hà Nội quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TP cho ngân sách các xã, phường kinh phí tặng quà cho người dân theo danh sách công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do công an cung cấp.

Hà Nội cũng yêu cầu các xã, phường chủ trì phối hợp với Công an và các đơn vị liên quan tổ chức tặng quà theo hướng dẫn của Trung ương; đồng thời tổng hợp quyết toán kinh phí tặng quà trong quyết toán ngân sách xã, phường năm 2025.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

Trần Hoàng/Tiền Phong

