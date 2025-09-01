Người dân nhận quà 100.000 đồng ở nơi thường trú hay tạm trú?

Người dân sẽ được nhận 100.000 đồng mừng Quốc khánh 2/9 tại nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang cư trú thực tế, thông qua điểm chi trả do UBND xã, phường bố trí.

Các địa phương sẽ sắp xếp điểm phát quà cho người dân theo tình hình thực tế, đảm bảo không ai bị bỏ sót. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, bên cạnh chính sách tặng quà người có công với cách mạng, Đảng và Nhà nước đã quyết định tặng quà bằng tiền mặt trị giá 100.000 đồng đến toàn dân như một lời tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn.

Thông tin này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, nhưng nhiều người vẫn còn thắc mắc liệu phần quà được trao tại nơi người dân đăng ký hộ khẩu thường trú hay nơi đăng ký tạm trú.

Theo hướng dẫn từ các cơ quan chức năng, người dân có thể nhận tại cả nơi đăng ký thường trú, hoặc tạm trú hoặc nơi đang cư trú thực tế, tùy theo điểm cấp phát được Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức. Hình thức trao quà được triển khai linh hoạt với mục tiêu bảo đảm mọi công dân đều được thụ hưởng chính sách.

Cụ thể, người dân có thể nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại các điểm chi trả do UBND cấp xã/phường bố trí hoặc nhận qua chuyển khoản vào tài khoản an sinh xã hội (ASXH) được tích hợp trên ứng dụng VNeID, nếu đã đăng ký và liên kết tài khoản ngân hàng hợp lệ.

Trong trường hợp lựa chọn nhận tiền mặt, công dân chỉ cần mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để xác minh thông tin. Điều này cũng áp dụng đối với những người chưa kịp đăng ký thường trú hay tạm trú, bởi các địa phương sẽ sắp xếp điểm phát quà tại nơi cư trú thực tế, đảm bảo không ai bị bỏ sót.

Về thời gian, việc phát quà sẽ được thực hiện từ trước ngày 2/9 và hoàn tất trước dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng, người dân vẫn có thể nhận bổ sung sau thời gian này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9.

Quà tặng sẽ được phát theo nhân khẩu, nghĩa là mỗi người dân đều được nhận riêng, không gộp theo hộ gia đình. Tuy nhiên, việc phát có thể được tổ chức thông qua đại diện hộ để tiết kiệm thời gian. Trong trường hợp đó, chủ hộ cần mang theo giấy tờ chứng minh nhân thân và danh sách nhân khẩu để nhận thay.

Như vậy, dù bạn đang ở quê nhà, tại nơi đăng ký tạm trú hay đang cư trú thực tế tại một địa phương khác, đều có thể nhận được phần quà mừng Quốc khánh 2/9. Người dân chỉ cần theo dõi thông báo từ UBND xã, phường nơi mình đang ở để nắm lịch chi trả cụ thể, đồng thời chuẩn bị giấy tờ tùy thân cần thiết để việc nhận quà diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Ngoài hình thức phát tiền mặt truyền thống, việc tích hợp chi trả qua VNeID cũng được xem là bước tiến đáng chú ý trong quá trình chuyển đổi số của hệ thống an sinh xã hội.

Người dân có tài khoản an sinh xã hội trên VNeID sẽ nhận thông báo tự động khi khoản tiền được chuyển về, đảm bảo nhanh chóng, minh bạch. Điều này đặc biệt thuận tiện cho người dân trẻ tuổi, lao động văn phòng, những người không thường xuyên có mặt tại địa phương.