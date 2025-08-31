Chưa kịp nhận quà 100.000 đồng trước 2/9, người dân cần làm gì?

Nếu chưa kịp nhận khoản hỗ trợ 100.000 đồng dịp Quốc khánh, người dân vẫn có thể nhận sau theo hướng dẫn cụ thể nhưng cần tuân thủ đúng thời hạn và thủ tục.

Mỗi công dân Việt Nam được tặng quà 100.000 đồng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phan Nhật.

Theo chủ trương của Bộ Chính trị, mỗi công dân Việt Nam đều được tặng quà 100.000 đồng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Kinh phí chi trả được bố trí từ ngân sách Trung ương năm 2025 và đã được chuyển về các địa phương để triển khai. Trong quá trình thực hiện, nếu chi thừa, địa phương phải hoàn trả ngân sách, nếu thiếu sẽ tạm ứng ngân sách địa phương hoặc nguồn hợp pháp khác và báo cáo Bộ Tài chính để bổ sung.

Thời gian chi trả chính thức bắt đầu từ ngày 30/8 và yêu cầu hoàn thành trước ngày 2/9. Tuy nhiên, trường hợp lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Người dân có thể nhận khoản hỗ trợ thông qua 2 hình thức. Nếu đã đăng ký “Tài khoản hưởng an sinh xã hội” trên ứng dụng định danh VNeID, tiền sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đã liên kết. Hiện có 28 ngân hàng và ví điện tử tham gia, trong đó có Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, MB, Techcombank, HDBank, Vikki Bank, ACB, LPBank, MSB, Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money...

Trường hợp chưa đăng ký VNeID hoặc không có tài khoản ngân hàng, người dân nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức. Khi đi cần mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp. Nếu nhận thay, phải có giấy ủy quyền hợp lệ, riêng với trẻ em có thể sử dụng giấy khai sinh.

Để đảm bảo tiến độ, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã bố trí làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ để để chi trả, thanh toán kịp thời quà tặng cho nhân dân. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và các đơn vị liên quan đều được giao trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để bảo đảm quá trình triển khai thông suốt.