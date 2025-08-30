Rõ thời gian, cách thức để toàn dân nhận quà 100.000 đồng dịp 2/9

Bộ Tài chính đã chuyển kinh phí tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 về các địa phương. Đảm bảo người dân được nhận từ 30/8 đến 2/9, trường hợp chậm thì muộn nhất là 15/9.

Trường hợp nhận thay, người dân phải có giấy ủy quyền hợp lệ; nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên thì cần xuất trình giấy khai sinh. Ảnh: T.L.

Bộ Tài chính vừa phát thông báo về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025).

Cơ quan này cho biết đã phối hợp với Bộ Công an ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn quy trình, thủ tục, hình thức để công dân nhận quà tặng.

Theo Bộ Tài chính, đối tượng được nhận quà gồm công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã có số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tính đến hết ngày 30/8. Mỗi người sẽ được nhận 100.000 đồng bằng tiền.

Việc tặng quà được thực hiện theo hộ gia đình, chủ hộ hoặc thành viên được ủy quyền sẽ thay mặt nhận và phân phát cho các thành viên khác. Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú, quà sẽ được trao trực tiếp cho từng người hoặc người được ủy quyền hợp pháp.

Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức.

Một là nhận chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên Ứng dụng định danh điện tử - VneID.

Hai là nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VneID.

UBND xã sẽ là đơn vị quyết định địa điểm phát quà, ưu tiên nơi thuận tiện cho người dân tại nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại.

Khi nhận, người dân cần xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp; trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.

Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 30/8 và hoàn tất trước 2/9. "Trường hợp có lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9", Bộ Tài chính nêu rõ.

Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2025. Hiện, Bộ Tài chính đã chuyển đầy đủ kinh phí về các địa phương để thực hiện tặng quà cho công dân theo quy định.