Kho bạc Nhà nước làm việc xuyên lễ, chi quà 100.000 đồng trước 2/9

Kho bạc Nhà nước tạm hoãn đổi mã ngân hàng, làm việc cả ngày 1-2/9 để bảo đảm chi trả quà tặng 100.000 đồng của Chính phủ đến người dân trước Quốc khánh.

Kho bạc Nhà nước làm việc xuyên lễ, bảo đảm người dân nhận quà 100.000 đồng trước 2/9. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 29/8, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công văn hỏa tốc về việc thay đổi thời gian thanh toán song phương điện tử và thay đổi thời gian chuyển đổi mã ngân hàng 8 số trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhằm đảm bảo nhiệm vụ chi trả quà tặng của Chính phủ tới người dân được thực hiện nhanh chóng, đầy đủ trước ngày lễ lớn của dân tộc.

Theo đó, kế hoạch chuyển đổi mã ngân hàng của các chi nhánh thương mại nơi Kho bạc mở tài khoản (được đề cập trong Công văn số 9748/KBNN-QLTT ngày 26/8) sẽ tạm dừng, thời điểm thực hiện sẽ thông báo sau. Kho bạc cho biết quyết định này nhằm ưu tiên tập trung toàn bộ nguồn lực cho nhiệm vụ chính trị quan trọng trước mắt.

Đồng thời, hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ làm việc cả trong hai ngày nghỉ lễ 1 và 2/9. Để đảm bảo các giao dịch thanh toán, chi trả không bị gián đoạn, Kho bạc Nhà nước sẽ tổ chức làm việc và thực hiện giao dịch thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách Nhà nước với các ngân hàng thương mại trong hai ngày nghỉ lễ chính thức.

Cụ thể, thời gian giao dịch trong hai ngày lễ kéo dài đến 16h, còn hạn chót tiếp nhận đề nghị quyết toán là 16h40. Các ngày 30 và 31/8 vẫn được nghỉ lễ như thường lệ.

Nhằm đảm bảo chỉ đạo được thực thi nghiêm túc và hiệu quả, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân trước đó đã có Công điện về quán triệt, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 183. Công điện yêu cầu Giám đốc các Kho bạc Nhà nước khu vực chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cần được phản ánh kịp thời về Ban Quản lý hệ thống thanh toán để phối hợp giải quyết.

Trước đó, tối 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi các đơn vị cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Mức quà tặng là 100.000 đồng mỗi người dân. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 29/8, bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện, bảo đảm cân đối ngân sách Nhà nước.