Người chưa có VNeID cấp độ 2 nhận quà 100.000 đồng thế nào?

Người già, trẻ nhỏ, người dân chưa nâng cấp VNeID cấp độ 2, nếu không thuận tiện nhận quà dịp Quốc khánh qua VNeID, sẽ được nhận quà trực tiếp (100.000 đồng/người).

Dù không có tài khoản ngân hàng, người dân vẫn nhận được phần quà 100.000 đồng nhân dịp 2/9. Ảnh: T.L.

Theo thống kê của Chính phủ, tính tới hết ngày 28/8, đã có 18 ngân hàng liên kết với ứng dụng VNeID để người dân nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Viiki Bank và Co-opBank.

Sắp tới sẽ có thêm các ngân hàng liên kết với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Ngoài ra, người dân cũng có thể nhận tiền trợ cấp qua tài khoản Mobile Money của VNPT.

Để nhận 100.000 đồng từ VNeID, người dân cần có tài khoản định danh điện tử cấp 2, có tài khoản ngân hàng và tích hợp vào tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID.

Theo hướng dẫn, người dân truy cập vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục "An sinh xã hội", sau đó chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội" và nhập passcode.

Kế đó, người dân nhập số tài khoản ngân hàng, đồng ý chia sẻ dữ liệu, gửi yêu cầu. Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ báo đã tiếp nhận thành công và chuyển sang trạng thái chờ xử lý.

Theo quy trình, các ngân hàng sẽ kết nối với hệ thống của Công ty CP thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas), sau đó Napas làm việc trực tiếp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06). Khi nhận được thông tin yêu cầu từ người dân, hệ thống sẽ truyền dữ liệu về Napas và chuyển tới các ngân hàng.

Cuối cùng, các ngân hàng sẽ thực hiện lệnh chuyển tiền hỗ trợ tới tài khoản của người dân đã đăng ký.

Trường hợp chưa có tài khoản, người dân có thể tải ứng dụng ngân hàng, mở tài khoản, sau đó quay lại VNeID để thực hiện liên kết.

Đặc biệt, với những trường hợp người già, trẻ nhỏ, người dân chưa nâng cấp tài khoản VNeID cấp độ 2, nếu không thuận tiện nhận quà dịp Quốc khánh qua ứng dụng VNeID, sẽ được nhận bằng hình thức trực tiếp (100.000 đồng/người).

Như vậy, dù không có tài khoản ngân hàng, người dân vẫn nhận được phần quà 100.000 đồng nhân dịp 2/9. Việc chuyển quà được yêu cầu hoàn thành trước ngày 2/9.

Hiện tại, cơ quan công an một số phường tại Hà Nội đã bắt đầu thống kê, lập danh sách dân cư đang sinh sống trong khu vực để hỗ trợ người dân nhận quà dịp Quốc khánh.

Trước đó, tối 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi các đơn vị cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị để phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2/9.

Mức quà tặng là 100.000 đồng mỗi người dân. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 29/8, bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện, bảo đảm cân đối ngân sách Nhà nước.

Không chỉ phục vụ chi trả 100.000 đồng dịp Quốc khánh, việc liên kết tài khoản còn nhằm mục tiêu tạo lập cơ sở dữ liệu an sinh xã hội đồng bộ, minh bạch.

Theo Bộ Công an, mục tiêu trong năm nay là 100% người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội gắn với VNeID. Khi đó, các khoản trợ cấp, lương hưu, hỗ trợ hộ nghèo, người có công… đều được chuyển trực tiếp, hạn chế thủ tục giấy tờ, tránh thất thoát, đồng thời ngăn ngừa rủi ro lừa đảo.