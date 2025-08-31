Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Đà Nẵng chi trả hơn 300 tỷ đồng quà Tết Độc lập trước ngày 2/9

  • Chủ nhật, 31/8/2025 06:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các phường, xã để chi trả tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 theo Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 2025 của Chính phủ.

Tổng số tiền chi trả quà tặng đợt này hơn 312 tỷ đồng. UBND thành phố giao UBND các phường, xã chủ trì, phối hợp với Công an phường, xã và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch thực hiện rút dự toán kinh phí bổ sung có mục tiêu để thực hiện chi trả. Việc chi trả sẽ hoàn thành trong hai ngày 31/8 và 1/9.

Quoc khanh anh 1

Đà Nẵng sẽ chi trả hơn 300 tỷ đồng quà Quốc khánh cho người dân.

Trường hợp có lý do khách quan hoặc nhận trực tiếp bằng tiền, người dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

UBND TP Đà Nẵng lưu ý thêm, nếu không sử dụng hết kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố, địa phương phải hoàn trả. Trường hợp thiếu nguồn, địa phương chủ động sử dụng nguồn ngân sách phường, xã để tặng quà đủ cho người dân, sau đó báo cáo quyết toán cho Sở Tài chính để được bổ sung kinh phí.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng mới có diện tích trên 11.867 km², trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước. Dân số sau sáp nhập là hơn 3 triệu người.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Khánh thành, khởi công 250 công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), sáng nay (19/8), Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình sẽ được tổ chức đồng loạt.

09:28 19/8/2025

Góc máy trên cao màn luyện diễu binh của 40.000 người cùng xe, pháo

Từ trên cao, khung cảnh buổi tổng hợp luyện chuẩn bị mừng đại lễ 2/9 diễn ra hoành tráng tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Buổi lễ có sự tham gia của khoảng 40.000 người cùng các khí tài hiện đại.

06:04 22/8/2025

Cẩm nang khám phá Triển lãm 'hot' nhất dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Trong thời gian 28/8-5/9, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, dự kiến thu hút hàng triệu du khách.

36:2148 hôm qua

https://tienphong.vn/da-nang-chi-tra-hon-300-ty-dong-qua-tet-doc-lap-truoc-ngay-29-post1774317.tpo

Thanh Hiền/Tiền Phong

Quốc khánh Đà Nẵng Quảng Nam Đà Nẵng quà tặng an sinh xã hội

  • Đà Nẵng

    Đà Nẵng
    • Diện tích: 1.285km2
    • Dân số: 1,347 triệu (2016)
    • Phân chia hành chính: 6 quận, 2 huyện
    • Vùng: Nam Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 236
    • Biển số xe: 43

  • Quảng Nam

    Quảng Nam
    • Diện tích: 10.438,4 km²
    • Dân số: 1.5 triệu (2015)
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 15 huyện
    • Vùng: Nam Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 235
    • Biển số xe: 92

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý