TP.HCM: 5 nhóm công dân được nhận quà 100.000 đồng dịp 2/9

TP.HCM sẽ chi trả quà cho nhiều nhóm đối tượng cư trú trên địa bàn, với hai hình thức nhận qua VNeID hoặc nhận trực tiếp tại UBND phường, xã.

Công an TP.HCM khuyến khích người dân đăng ký nhận quà qua ứng dụng VNeID để tiền được chuyển trực tiếp, nhanh gọn và tiện lợi. Ảnh: T.L.

Công an TP.HCM vừa ban hành văn bản tuyên truyền về việc tặng quà cho người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong văn bản, Công an TP cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính TP hướng dẫn UBND các phường, xã, đơn vị để triển khai thực hiện việc rà soát, cấp phát quà cho người dân, bảo đảm nhanh chóng, an toàn và chính xác.

Theo đó, 5 đối tượng được nhận quà tại TP.HCM gồm:

Công dân có nơi thường trú trên địa bàn TP.

Công dân chưa có nơi thường trú, đang có nơi tạm trú trên địa bàn TP.

Công dân chỉ có nơi ở hiện tại trên địa bàn TP (chưa đăng ký thường trú, tạm trú ở đâu).

Trẻ em khai sinh nhưng chưa được đăng ký thường trú trên địa bàn TP.

Người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang cư trú trên địa bàn TP.

Người dân được nhận quà ở TP.HCM có thể nhận theo 2 hình thức, qua app VNeID hoặc tiền mặt. Trong đó, Công an TP khuyến khích người dân đăng ký nhận quà qua ứng dụng VNeID, liên kết với tài khoản ngân hàng đã liên kết với tài khoản an sinh xã hội để tiền được chuyển trực tiếp, nhanh gọn và tiện lợi.

Trường hợp chưa thể đăng ký qua VNeID, người dân sẽ nhận trực tiếp tại UBND phường, xã theo thông báo.

Trước đó, tối 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi các đơn vị cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Mức quà tặng là 100.000 đồng mỗi người dân. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 29/8, bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện, bảo đảm cân đối ngân sách Nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, Khi nhận, người dân cần xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp; trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.

Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 30/8 và hoàn tất trước 2/9. "Trường hợp có lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9", Bộ Tài chính nêu rõ.

Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2025. Hiện, Bộ Tài chính đã chuyển đầy đủ kinh phí về các địa phương để thực hiện tặng quà cho công dân theo quy định.

Hiện, nhiều ngân hàng thương mại lớn như BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, MB, HDBank, Sacombank... cũng đã phối hợp với Bộ Công an để triển khai dịch vụ liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng VNeID.