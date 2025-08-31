Chủ hộ nhận quà 100.000 đồng cho cả gia đình ăn Tết Độc lập

Chủ hộ sẽ tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để nhận quà 100.000 đồng cho các thành viên hoặc nhận trực tiếp từ địa phương.

Chủ hộ hoặc người được ủy quyền có thể nhận quà 2/9 cho tất cả thành viên trong hộ gia đình. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo chủ trương của Bộ Chính trị, mỗi công dân Việt Nam đều được tặng quà 100.000 đồng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Kinh phí chi trả được bố trí từ ngân sách Trung ương năm 2025 và đã được chuyển về các địa phương để triển khai. Thời gian chi trả chính thức bắt đầu từ ngày 30/8 và yêu cầu hoàn thành trước ngày 2/9.

Theo đại diện Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, chủ hộ thường trú thực hiện tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để nhận tiền cho các thành viên trong gia đình một cách thuận tiện.

Số tiền của từng hộ được tính cho từng nhân khẩu dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc thành viên được ủy quyền sẽ nhận thay và chuyển cho các thành viên khác. Với công dân chưa có nơi đăng ký thường trú, quà tặng được trao trực tiếp cho từng người hoặc người được ủy quyền.

Trong trường hợp chưa có tài khoản, người dân sẽ nhận trực tiếp bằng tiền tại điểm chi trả do địa phương tổ chức. Thời gian chi trả tập trung từ ngày 31/8 đến hết ngày 1/9. Trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9.

Người dân là chủ hộ có thể nhanh chóng liên kết tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID vào tài khoản ngân hàng qua các bước:

- Bước 1: Mở ứng dụng VNeID phiên bản mới nhất và đăng nhập

- Bước 2: Tại giao diện chính của VNeID chọn "An sinh xã hội", sau đó chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" để khai báo thông tin.

- Bước 3: Chọn ngân hàng liên kết và điền chính xác số tài khoản ngân hàng.

- Bước 4: Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản, nhập thêm số chứng minh nhân dân 9 số đã đăng ký với ngân hàng nếu có

- Bước 5: Xác nhận, sau đó màn hình sẽ hiển thị "Gửi yêu cầu thành công".

Hiện, 28 ngân hàng và ví điện tử đã liên kết với ứng dụng VNeID để tạo lập tài khoản an sinh xã hội gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Vikki Bank và Co-opBank, Techcombank, BVBank, MSB, BaoViet, ABBank, VPBank, SaigonBank, Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money.

Hiện, 28 ngân hàng và ví điện tử đã liên kết với ứng dụng VNeID để tạo lập tài khoản an sinh xã hội. Ảnh: Xuân Sang.

Trong lúc này, C06 cho biết nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp Quốc khánh 2/9 để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi.

Thủ đoạn lừa đảo phổ biến gồm gửi tin nhắn hoặc đường link giả mạo với nội dung nhận quà tặng 100.000 đồng, điền thông tin để nhận tiền hoặc cài đặt VNeID để tặng quà giả mạo. Cán bộ công an, ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền để xác thực, làm fanpage giả danh cơ quan chức năng nhằm thu thập dữ liệu cá nhân từ những thông tin trên.

Cơ quan chức năng lưu ý người dân rằng mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch qua các kênh chính thống như UBND xã phường, cơ quan Nhà nước hoặc các hệ thống ngân hàng, theo thông báo chính thức.

Người dân được khuyến nghị không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào, không bấm vào các đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ, hãy bình tĩnh kiểm chứng qua chính quyền địa phương hoặc liên hệ tổng đài, ngân hàng để được hỗ trợ.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân có thể báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc trình báo trên VNeID.