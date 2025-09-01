Thủ tướng thúc tiến độ tặng 100.000 đồng cho toàn dân dịp 2/9

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn tất việc tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9, bảo đảm kịp thời, an toàn và không bỏ sót.

Thủ tướng cho biết đến ngày 31/8, nhiều nơi đã chi trả ngay cho người dân, song vẫn còn một số địa phương triển khai chậm. Ảnh: T.L.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc đẩy nhanh việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo công điện, sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị, toàn bộ kinh phí đã được Bộ Tài chính chuyển đến địa phương. Đến ngày 31/8, nhiều nơi đã chi trả ngay cho người dân, song vẫn còn một số địa phương triển khai chậm.

Để đảm bảo thời hạn hoàn thành việc tặng quà cho người dân, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương rà soát tình hình thực hiện tại địa phương. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Các địa phương cũng được giao phải tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 2/9".

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các địa phương trong việc thực hiện các phương thức chuyển - nhận quà (chuyển khoản hoặc trực tiếp), xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, bảo đảm thông suốt, an toàn, hiệu quả.

Song song đó, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, nhất là cấp xã để triển khai nhanh chóng việc chuyển quà đến người dân theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Trước đó, tối 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi các đơn vị cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Mức quà tặng là 100.000 đồng mỗi người dân. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 29/8, bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện, bảo đảm cân đối ngân sách Nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, người dân khi nhận quà tặng bằng tiền mặt là chủ hộ hoặc thành viên được ủy quyền đến đúng địa điểm được thông báo để nhận. Trong trường hợp người nhận dạng ủy quyền cần chuẩn bị thêm giấy cam kết ủy quyền.

Khi nhận quà bằng tiền mặt, chủ hộ phải xuất trình căn cước công dân, cung cấp số định danh điện tử. Trường hợp thành viên trong gia được được ủy quyền nhận thay cần có giấy cam kết ủy quyền hợp lý hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.

Để tránh việc người dân phải chờ đợi lâu tại các địa điểm tặng quà trực tiếp, UBND phường khuyến khích các chủ hộ, công dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên hệ thống VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an để nhận quà tặng.

Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 30/8 và hoàn tất trước 2/9. "Trường hợp có lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9", Bộ Tài chính nêu rõ.

Hiện có 28 ngân hàng cùng 3 ví điện tử đã liên kết với VNeID để phục vụ chi trả. Danh sách ngân hàng gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Vikki Bank, Co-opBank, Techcombank, MSB, BaoViet, ABBank, VPBank, SaigonBank… Các ví điện tử liên kết bao gồm: Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money.

Theo số liệu tổng hợp nhanh từ Bộ Tài chính, tính đến 13h30 ngày 31/8, đã có 1.929 xã trên tổng số 3.321 xã hoàn tất tiếp nhận kinh phí và tổ chức trao quà. Con số này chiếm tỷ trọng 58% với tổng số tiền đã chi trả là 5.687 tỷ đồng , tương ứng 53% trên tổng kinh phí dự kiến 10.700 tỷ đồng .