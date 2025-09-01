Các địa phương gấp rút phát quà 100.000 đồng cho người dân dịp 2/9

Nhiều xã, phường gấp rút triển khai chi trả quà tặng 2/9 bằng tiền mặt theo đúng Công điện của Thủ tướng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Việc phát quà cho người dân dịp 2/9 dự kiến hoàn tất trước ngày 2/9. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 1/9, UBND phường Hoàng Mai, Hà Nội gửi thông báo tới người dân một loạt điểm nhận quà tặng bằng tiền mặt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Việc phát tiền được thực hiện theo hộ gia đình thường trú, dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc thành viên được ủy quyền sẽ nhận thay, sau đó chuyển lại cho các thành viên khác. Với người chưa đăng ký thường trú, quà tặng sẽ được trao trực tiếp cho từng cá nhân hoặc người được ủy quyền.

Ngoài địa phương này, nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung cũng đang gấp rút triển khai chi trả quà tặng 2/9 bằng tiền mặt theo đúng Công điện của Thủ tướng. Việc chi trả dự kiến hoàn tất trước ngày 2/9. Trường hợp đặc biệt, người dân có thể nhận muộn hơn nhưng không quá ngày 15/9.

Các địa phương cũng lưu ý cho người dân khi nhận quà tặng bằng tiền mặt là chủ hộ hoặc thành viên được ủy quyền đến đúng địa điểm được thông báo để nhận. Trong trường hợp người nhận dạng ủy quyền cần chuẩn bị thêm giấy cam kết ủy quyền.

Khi nhận quà bằng tiền mặt, chủ hộ phải xuất trình căn cước công dân, cung cấp số định danh điện tử. Trường hợp thành viên trong gia được được ủy quyền nhận thay cần có giấy cam kết ủy quyền hợp lý hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.

Để tránh việc người dân phải chờ đợi lâu tại các địa điểm tặng quà trực tiếp, UBND phường khuyến khích các chủ hộ, công dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên hệ thống VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an để nhận quà tặng.

Hiện có 28 ngân hàng cùng 3 ví điện tử đã liên kết với VNeID để phục vụ chi trả. Danh sách ngân hàng gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Vikki Bank, Co-opBank, Techcombank, MSB, BaoViet, ABBank, VPBank, SaigonBank… Các ví điện tử liên kết bao gồm: Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước cho biết đang khẩn trương hỗ trợ các địa phương tiếp nhận và phân bổ dự toán, nhằm đẩy nhanh việc trao quà Tết Độc lập đến tay từng người dân.

Theo số liệu tổng hợp nhanh từ Bộ Tài chính, tính đến 13h30 ngày 31/8, đã có 1.929 xã trên tổng số 3.321 xã hoàn tất tiếp nhận kinh phí và tổ chức trao quà. Con số này chiếm tỷ trọng 58% với tổng số tiền đã chi trả là 5.687 tỷ đồng , tương ứng 53% trên tổng kinh phí dự kiến 10.700 tỷ đồng .

Đặc biệt, 11/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc rút kinh phí và tổ chức trao quà đến công dân với tỷ lệ chi trả trên 92%. Trong đó, Bắc Ninh, Hưng Yên và Quảng Trị đã hoàn thành 100% việc chuyển kinh phí tới các xã và trao quà cho người dân.

Tại Hà Nội, 97/126 xã đã trao quà, số tiền đã chi gần 577 tỷ đồng , chiếm 68% so với dự toán. Hải Phòng có 79/144 xã đã chi trả, số tiền chi hơn 287 tỷ đồng , chiếm 65% dự toán. Ngoài ra tại Đà Nẵng có 91/94 xã đã trao quà; Hà Tĩnh hoàn thành tại 65/69 xã; Lai Châu tại 37/38 xã; Lạng Sơn tại 60/65 xã; Lào Cai tại 96/99 xã; Nghệ An đã chi trả ở 127/130 xã; Quảng Ninh tại 44/51 xã và Thanh Hoá tại 163/166 xã.

Nhiều tỉnh, thành khác đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, huy động tối đa nhân lực để bảo đảm quà đến tay công dân đúng dịp kỷ niệm.