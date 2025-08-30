Ngân hàng tặng thêm tiền cho người dân liên kết tài khoản VNeID

Các ngân hàng SHB, HDBank, BIDV cho biết sẽ tặng thêm tiền, voucher, vàng SJC... cho khách hàng mở mới tài khoản tại ngân hàng để nhận chính sách an sinh xã hội dịp 2/9 qua VNeID.

Nhiều ngân hàng thông báo sẽ tặng thêm tiền mặt, voucher khuyến mại hoặc vàng SJC cho người dân khi mở mới tài khoản để nhận chi trả an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID. Ảnh: An Khương.

MSB vừa thông báo trong dịp mừng đại lễ 80 năm Quốc khánh, nhà băng này sẽ tặng thêm 80.000 đồng vào tài khoản hưởng an sinh xã hội của người dân trên ứng dụng VNeID. Theo đó, người dân ngoài được nhận 100.000 đồng là phần quà ăn Tết Độc lập theo chính sách của Đảng và Nhà nước, còn có thể được nhận thêm 80.000 đồng từ MSB khi thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng.

Ưu đãi này áp dụng cho 5.000 khách hàng đầu tiên mở mới tài khoản thanh toán MSB và liên kết thành công với tài khoản an sinh xã hội VNeID, thời gian diễn ra từ nay đến hết ngày 15/9, với tổng ngân sách khoảng 1 tỷ đồng . Còn với khách hàng đã có sẵn tài khoản MSB, khi thực hiện liên kết sẽ được tặng 80.000 điểm thưởng M.Point.

Tương tự, HDBank cũng cho biết đang triển khai chương trình khuyến mãi tiền và có cơ hội trúng 1 chỉ vàng SJC với khách hàng liên kết tài khoản ngân hàng trên ứng dụng VNeID. Chương trình áp dụng cho công dân Việt Nam đã đăng ký tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và liên kết tài khoản HDBank với VNeID.

Theo đó, 10.000 khách hàng mới mở tài khoản HDBank và liên kết thành công với tài khoản an sinh xã hội, ngoài 100.000 đồng được nhận theo chính sách, sẽ được nhận thêm 50.000 đồng từ HDBank.

Đặc biệt, những khách hàng có số thứ tự mở mới rơi vào các mốc đặc biệt trên hệ thống (99, 299, 699, 999, 1.999, 2.999, 3.999, 4.999, 5.999, 6.999, 7.999, 8.999, 9.999, 19.999, 29.999, 39.999, 49.999 và 59.999) sẽ nhận thêm phần quà trị giá 1 chỉ vàng SJC.

Trong khi đó, ngân hàng quốc doanh BIDV cũng tung ưu đãi riêng. Ngoài 100.000 đồng theo chính sách chung, khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng khi mở tài khoản BIDV trên ứng dụng SmartBanking và liên kết với tài khoản an sinh xã hội VNeID sẽ được nhận thêm quà tặng tiền mặt và voucher trị giá tới 630.000 đồng. Đồng thời, khách hàng có thể tham gia trải nghiệm hệ sinh thái số và vòng quay may mắn với hàng nghìn quà tặng ưu đãi...

Theo khảo sát, ngay sau khi thông tin tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân nhân dịp Tết Độc lập được công bố, nhiều người đã nhanh chóng cài đặt ứng dụng VNeID để liên kết với tài khoản ngân hàng.

Theo các ngân hàng thương mại, toàn bộ công dân Việt Nam đã có thông tin đăng ký tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đều có thể liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID để nhận chi trả an sinh xã hội.

Phía CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cũng cho biết đã phối hợp cùng Bộ Công an và các cơ quan liên quan triển khai tiện ích mới, cho phép liên kết số an sinh xã hội với tài khoản ngân hàng, Mobile Money tại 18 ngân hàng và một số ví điện tử như VNPT Money, Viettel Money.

Theo thống kê của Chính phủ, tính tới hết ngày 28/8, đã có 18 ngân hàng liên kết với ứng dụng VNeID để người dân nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Viiki Bank và Co-opBank.

Sắp tới sẽ có thêm các ngân hàng liên kết với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Ngoài ra, người dân cũng có thể nhận tiền trợ cấp qua tài khoản Mobile Money của VNPT.

Để nhận 100.000 đồng qua VNeID, người dân cần có tài khoản định danh điện tử cấp 2, có tài khoản ngân hàng và tích hợp vào tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID.

Trường hợp người già, trẻ nhỏ, người dân chưa nâng cấp tài khoản VNeID cấp độ 2, nếu không thuận tiện nhận quà dịp Quốc khánh qua ứng dụng VNeID, sẽ được nhận bằng hình thức trực tiếp (100.000 đồng/người).

Như vậy, dù không có tài khoản ngân hàng, người dân vẫn nhận được phần quà 100.000 đồng nhân dịp 2/9. Việc chuyển quà được yêu cầu hoàn thành trước ngày 2/9.