Đêm ngày 1, rạng sáng 2/9, hàng nghìn người dân không ngủ, tập trung ở các tuyến phố trung tâm Hà Nội để đón chờ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh.
Sáng 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra tại quảng trường Ba Đình với sự tham gia của 40.000 người.
Đêm 30/8, Đ.T.K. (16 tuổi) lái xe máy trên đường ĐT.743, hướng từ Thủ Dầu Một đi Tân Uyên, đến đoạn giao với đường Bình Chuẩn 62, phường An Phú (TP.HCM), K. đánh lái tránh người đàn ông đi xe đạp cùng chiều phía trước, văng xe vào ôtô tải, tử vong tại chỗ.
Từ 6h30 ngày 30/8, tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức ở Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm với quy mô tương đương sự kiện chính thức, có cả sự tham gia của lực lượng không quân.
Anh Sềnh A Vừ, Bí thư Chi bộ bản Huổi Chanh, Điện Biên kể lại sự việc. Anh cho biết, bức ảnh lan truyền trên báo chí, mạng xã hội về xác một con bò bị mất phần hậu môn, thủng lớn ở phần bụng là của gia đình ông Vàng Nềnh Dế ở bản Huổi Chanh. Chỉ trong 3 tháng trở lại đây, gia đình ông Dế mất hơn 5 con bò.
Anh Sềnh A Phá, bản Huổi Chanh, Điện Biên kể lần nhìn thấy sói: “Đàn sói khá to, lưng màu đỏ pha vàng, mõm đen, đuôi xù nâu đen. Chúng lao vào bò non, chỉ 10 phút đã moi nội tạng và hậu môn, để lại dấu chân to đậm”.
Video con bê nghi bị sói ăn thịt do người dân ghi lại. Trâu bò bị sát hại đều có đặc trưng là bị tổn thương vùng bụng và hậu môn - những vị trí tấn công được cho là đặc trưng của sói.
Ngư dân chia sẻ sau bão, nhiều tàu thuyền hư hỏng. Với ngư dân miền biển không ai mà không sợ bão, cũng không ai liều mình để chống lại thiên nhiên. Với người gắn bó cả đời cùng nghề biển, con tàu không chỉ là tài sản, miếng cơm manh áo của gia đình mà còn như “người bạn” tri kỷ.
Mong ước được về Hà Nội xem diễu binh và thực hiện nguyện vọng vào lăng viếng Bác của cụ Đặng Thị Thịnh (nay đã ngoài 90 tuổi) đã thành hiện thực. Từ tỉnh Ninh Bình, chị Nguyễn Thị Duyên, con dâu của cụ Thịnh, đưa mẹ bắt ôtô từ bến xe Phủ Lý lên Hà Nội xem diễu binh và dự định vào viếng Lăng Bác.
20h ngày 27/8, hơn 40.000 người tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.