Lập tức rửa đường phố ngay sau lễ diễu binh, diễu hành

Ngay sau khi lễ diễu binh, diễu hành A80 kết thúc, toàn bộ lực lượng, trang thiết bị của công ty môi trường đã được huy động để làm sạch tuyến phố.

Dọc các tuyến đường đoàn diễu binh đi qua, công nhân thu gom rác ngay để xe rửa đường hoạt động.

Ngoài việc tăng cường 100% lực lượng, đơn vị còn đặt chốt các thùng kín và 800 khung treo túi rác dọc những tuyến đường người dân đứng xem diễu binh, diễu hành.

Phối hợp và huy động sự tham gia của lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng chức năng các phường tham gia nhặt rác, tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện.

Lúc 9h15, đường Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã sạch sẽ nhờ được khẩn trương dọn dẹp.

Công nhân chủ động "xin rác" gom vào túi. Nhờ các hoạt động này, ý thức người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường được nâng lên rõ rệt.

Trước đó, thông tin về lượng rác tại các buổi hợp luyện A80 ngày 24/8 trên các địa bàn đoàn diễu binh đi qua phát sinh khoảng 40 tấn rác. Trong đó, địa bàn các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ tăng 10 tấn so với ngày thường.

Địa bàn phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam tăng 20 tấn so với ngày thường. Địa bàn phường Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai tăng 5 tấn so với ngày thường.

Nhờ sự tích cực của đơn vị vệ sinh môi trường, cùng với đó là sự vào cuộc của hệ thống chính trị các phường, công tác vệ sinh môi trường dịp 2/9 đã có chuyển biến tích cực.

Người dân cũng có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, nhiều gia đình khi đi xem diễu binh chuẩn bị sẵn túi lớn để chứa rác, sau đó chờ các xe rác đi qua để đổ.

Quảng trường Ba Đình khoác lên mình bầu không khí rộn ràng khi các khối diễu binh, diễu hành sẵn sàng cho sự kiện hào hùng của dân tộc sáng 2/9.

Sau khi diễu qua Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, các khối diễu binh, khí tài tỏa đi nhiều hướng ở thủ đô Hà Nội trong tiếng hò reo, cổ vũ của người dân.

