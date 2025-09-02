Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lập tức rửa đường phố ngay sau lễ diễu binh, diễu hành

  • Thứ ba, 2/9/2025 10:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngay sau lễ diễu binh, diễu hành A80, công ty môi trường đô thị Hà Nội đã huy động 100% nhân lực, trang thiết bị phối hợp với Đoàn thanh niên các phường và người dân dọn rác.

Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 1

Ngay sau khi lễ diễu binh, diễu hành A80 kết thúc, toàn bộ lực lượng, trang thiết bị của công ty môi trường đã được huy động để làm sạch tuyến phố.
Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 2

Xe rửa đường áp suất lớn hoạt động trên tuyến phố Trần Phú.
Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 3

Dọc các tuyến đường đoàn diễu binh đi qua, công nhân thu gom rác ngay để xe rửa đường hoạt động.
Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 4

Ngoài việc tăng cường 100% lực lượng, đơn vị còn đặt chốt các thùng kín và 800 khung treo túi rác dọc những tuyến đường người dân đứng xem diễu binh, diễu hành.
Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 5

Phối hợp và huy động sự tham gia của lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng chức năng các phường tham gia nhặt rác, tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện.
Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 6

Lúc 9h15, đường Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã sạch sẽ nhờ được khẩn trương dọn dẹp.
Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 7

Công nhân chủ động "xin rác" gom vào túi. Nhờ các hoạt động này, ý thức người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường được nâng lên rõ rệt.
Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 8

Trước đó, thông tin về lượng rác tại các buổi hợp luyện A80 ngày 24/8 trên các địa bàn đoàn diễu binh đi qua phát sinh khoảng 40 tấn rác. Trong đó, địa bàn các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ tăng 10 tấn so với ngày thường.
Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 9

Địa bàn phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam tăng 20 tấn so với ngày thường. Địa bàn phường Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai tăng 5 tấn so với ngày thường.
Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 10

Nhờ sự tích cực của đơn vị vệ sinh môi trường, cùng với đó là sự vào cuộc của hệ thống chính trị các phường, công tác vệ sinh môi trường dịp 2/9 đã có chuyển biến tích cực.
Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 11

Người dân cũng có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, nhiều gia đình khi đi xem diễu binh chuẩn bị sẵn túi lớn để chứa rác, sau đó chờ các xe rác đi qua để đổ.
https://tienphong.vn/lap-tuc-rua-duong-pho-ngay-sau-le-dieu-binh-dieu-hanh-post1774850.tpo

Trần Hoàng/Tiền Phong

Diễu binh Quốc khánh 2/9 Hà Nội Trung Quốc diễu binh Nga diễu binh Campuchia diễu binh 2/9 Diễu binh Quốc khánh Diễu binh 2/9

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

