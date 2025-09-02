Bên trong Ba Đình ngày diễu binh lịch sử

Quảng trường Ba Đình trong bầu không khí rộn ràng khi các khối diễu binh, diễu hành chuẩn bị vào vị trí diễu binh, diễu hành. Hôm nay, Quảng trường Ba Đình khoác lên mình màu áo mới. Trùng trùng điệp điệp cờ đỏ sao vàng, khán đài được dựng lên trang nghiêm, những đội quân nghiêm chỉnh, uy lực bước đi. Người dân từ khắp ngã nô nức đổ về để tận mắt thấy đất nước mình trong những giờ phút thiêng liêng nhất.

Đúng 6h30 sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội . Cờ đỏ sao vàng rực rỡ, phủ kín Quảng trường Ba Đình lịch sử, hàng nghìn người dân hòa chung một nhịp đập yêu nước.

Trong tiếng nhạc hào hùng, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc tiến bước trang nghiêm trên quảng trường trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân. Hình ảnh lá cờ đỏ rực, bay phấp phới giữa không gian thể hiện lý tưởng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xe Tổ Quân kỳ hiên ngang tiến vào lễ đài quảng trường. Trên Quân kỳ lấp lánh những huân chương cao quý, khắc ghi biết bao máu xương, chiến công oanh liệt, tô thắm truyền thống vẻ vang như lời Bác Hồ đã dạy.

Lễ diễu binh huy động đầy đủ lực lượng với các khối diễu hành trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Sự kiện có sự tham gia của khoảng 40.000 người, chia thành 87 khối, trong đó có 4 khối khách mời Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia. Sau nhiều tháng miệt mài luyện tập không quản nắng mưa, ngày đêm, các chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đi giữa rừng cờ, các khối chiến sĩ diễu binh diễu hành ngẩng cao đầu, sải bước vững chắc. Những bước chân đều tăm tắp, rền vang, những ánh mắt kiên định khỏa lấp không gian Quảng trường Ba Đình lịch sử. Những chiến sĩ không chỉ là niềm tự hào của gia đình họ mà còn là của dân tộc, là "lá chắn thép" bảo vệ nhân dân.

Tiến vào lễ đài là Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh. Đây là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đặc biệt thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, được thành lập vào năm 2020. Trong những năm qua, Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, các sự kiện quan trọng của đất nước và các sự kiện mang tầm quốc tế.

Hòa cùng nhịp bước rền vang của đội ngũ diễu binh là tiếng động cơ dồn dập vang vọng của dàn khí tài hiện đại. Bánh xích, bánh lốp lăn đều trên nền đất, tạo khung cảnh hùng tráng hiếm có.

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga cũng xuất hiện trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sự hiện diện của các lực lượng quốc tế không chỉ tạo điểm nhấn cho lễ diễu binh mà còn thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với những quốc gia láng giềng và bạn bè truyền thống.

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào đã vượt hơn 350 km từ thủ đô Vientiane, qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tới Hà Nội để hôm nay sải bước bên trong Quảng trường Ba Đình.

Từ cụ già, thanh thiếu niên đến em nhỏ, đa dạng tầng lớp xã hội, tất cả cùng nhớ về lịch sử, đồng thời hướng về thời khắc quan trọng khi cả dân tộc chung nhịp bước tiến vào kỷ nguyên mới.

80 năm trước, ngày 2/9/1945, đoàn người trùng trùng tiến về Quảng trường Ba Đình, chung một niềm vui về đất nước Việt Nam tự do, độc lập. Cảm xúc hân hoan, hào hùng của ngày lễ lịch sử đã lưu lại trong nhiều tư liệu của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.

Sau khi diễu qua Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, các khối diễu binh, khí tài tỏa đi nhiều hướng ở thủ đô Hà Nội trong tiếng hò reo, cổ vũ của người dân.

Quảng trường Ba Đình khoác lên mình bầu không khí rộn ràng khi các khối diễu binh, diễu hành sẵn sàng cho sự kiện hào hùng của dân tộc sáng 2/9.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.