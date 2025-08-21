Các điểm bắn pháo hoa dịp lễ 2/9 tại TP.HCM

Chiều 21/8, tại cuộc họp báo về tình hình KT-XH trên địa bàn, ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở VH và TT TP.HCM, cho biết TP hoàn tất công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch, tối 2/9, sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật đặc biệt lúc 21h, TP.HCM sẽ đồng loạt bắn pháo hoa trong vòng 15 phút tại 3 điểm tầm cao gồm: khu vực hầm Thủ Thiêm (TP.HCM), Trung tâm thành phố mới Bình Dương và Quảng trường Thùy Vân (TP Vũng Tàu cũ). Ngoài ra, thành phố cũng tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen để phục vụ người dân.

Các điểm bắn pháo hoa đều được bố trí gần sân khấu chính của chương trình nghệ thuật, nhằm tạo điều kiện để người dân vừa thưởng thức biểu diễn vừa chiêm ngưỡng pháo hoa. Chương trình được truyền hình trực tiếp để phục vụ khán giả rộng rãi.

Bắn pháo hoa sẽ là điểm nhấn trọng tâm của chương trình lễ hội chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ngoài chương trình pháo hoa, thành phố triển khai nhiều hoạt động trong dịp lễ lớn năm nay. Từ ngày 19/8, triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh đã khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và số 1 Lê Duẩn, kéo dài đến hết ngày 4/9.

Ngày 22/8, TP.HCM tham gia cầu truyền hình trực tiếp cùng Hà Nội và Thừa Thiên - Huế, do Ban Tuyên giáo Trung ương và VTV tổ chức, tại điểm cầu Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM (Bến Nhà Rồng).

Ngày 29/8, thành phố sẽ tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, lễ dâng hương và dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nguyễn Huệ).

Trong 2 ngày 28-29/8, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân sẽ đồng loạt diễn ra tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đặc biệt, tối 31/8, chương trình "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, tiếp tục tạo không khí sôi động trước thềm Quốc khánh.

Không chỉ tổ chức các hoạt động tại địa phương, TP.HCM còn tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp Quốc khánh tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) từ ngày 28/8 đến 4/9, trong đó có chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối 29/8.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chương trình nghệ thuật tối 2/9 được xem là sự kiện trọng tâm, khi lần đầu tiên thành phố tổ chức cầu truyền hình trực tiếp tại ba điểm sân khấu lớn (Nguyễn Huệ - TP.HCM, Trung tâm thành phố mới Bình Dương, Quảng trường Thùy Vân - Vũng Tàu). Sự kiện sẽ khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 15 phút, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách một đại tiệc ánh sáng - âm thanh chào mừng 80 năm Quốc khánh.