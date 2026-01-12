Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

WEATHER

Dự báo thời tiết ngày 12/1: Hà Nội tăng nhiệt, TP.HCM lạnh nhất 20°C

  • Thứ hai, 12/1/2026 06:35 (GMT+7)
  • 06:35 12/1/2026

Dự báo thời tiết ngày 12/1, Hà Nội tăng nhiệt nhẹ, trời còn rét về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng hanh, trong khi đó TP.HCM lạnh về đêm, thấp nhất 20°C.

Du bao thoi tiet 12/1 anh 1

Ngày 12/1, Hà Nội còn rét về đêm và sáng sớm. Ảnh minh hoạ: Minh Quang.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 12/1

Ngày 12/1, không khí lạnh suy yếu dần, toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng nhiệt nhẹ, trời còn rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14°C. Vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 8-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C. Đêm không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác làm giảm tầm nhìn, đặc biệt khu vực vùng núi. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Ban ngày trời nắng hanh, độ ẩm trong không khí thấp, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất 21-24°C.

Thời tiết Hà Nội cũng chuyển rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất 11-13°C, ban ngày trời nắng, nhiệt độ tăng hơn 10°C, cao nhất 22-24°C.

Các địa phương từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai duy trì hình thái thời tiết mưa rào vài nơi. Trong đó, phía Bắc khu vực này đêm và sáng sớm trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa vài nơi, tập trung chủ yếu vào ban đêm, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ tại TP.HCM cũng tăng nhẹ, trời lạnh vào đêm với nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/1

TP. Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-13°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, vùng núi 8-10°C, có nơi dưới 7°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, phía Nam đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19°C, phía Nam 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Nam Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, miền Đông có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Hà Nội kết thúc rét đậm diện rộng, TP.HCM rét hiếm gặp

Dự báo thời tiết ngày 10/1, nhiệt độ trong ngày tại Hà Nội tăng, kết thúc đợt rét đậm diện rộng, trong khi đó TP.HCM rét hiếm gặp với nhiệt độ thấp nhất 17-19°C.

07:01 10/1/2026

Thời tiết hiếm gặp, gần như cả nước đón không khí lạnh

Khu vực từ miền Bắc vào đến Quảng Ngãi hôm nay trời rét cả ngày lẫn đêm; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cũng rét về đêm và sáng, còn ĐBSCL se lạnh về đêm và sáng.

06:53 10/1/2026

TP.HCM khác lạ trong buổi sáng hiếm hoi 17 độ C

Nhiều người TP.HCM phải mặc áo ấm, quàng khăn khi ra đường vào sáng sớm nay (9/1) do thời tiết lạnh buốt, nhiệt độ chỉ 17 độ C.

09:12 9/1/2026

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vtcnews.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-12-1-ha-noi-tang-nhiet-tp-hcm-lanh-nhat-20-c-ar997870.html

Nguyễn Huệ/VTC News

Dự báo thời tiết 12/1 TP.HCM Hà Nội Dự báo thời tiết Thời tiết 12/1 Thời tiết Hà Nội Thời tiết TP.HCM 12/1 Thời tiết hôm nay

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý