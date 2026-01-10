Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thời tiết hiếm gặp, gần như cả nước đón không khí lạnh

  • Thứ bảy, 10/1/2026 06:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khu vực từ miền Bắc vào đến Quảng Ngãi hôm nay trời rét cả ngày lẫn đêm; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cũng rét về đêm và sáng, còn ĐBSCL se lạnh về đêm và sáng.

Hầu hết các khu vực trên cả nước hôm nay đều có rét, riêng ĐBSCL se lạnh về đêm và sáng.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi 7-9 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, riêng khu vực Tây Bắc 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Dự báo trong vài ngày tới, miền Bắc tiếp tục thời tiết ít mây, ngày nắng, trời rét, vùng núi có rét đậm, rét hại. Tuy nhiên, nền nhiệt tăng dần 1-2 độ mỗi ngày.

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay trời nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ, cao nhất 22-24 độ.

Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 23-25 độ.

Dự báo trong vài ngày tới, từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi trời tiếp tục rét.

Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hoà, Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, ít mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, riêng miền Đông sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, riêng miền Đông 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

TP.HCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Nước ta đang trong thời gian cao điểm của mùa đông khi không khí lạnh liên tục tăng cường và lấn sâu. Dự báo khoảng ngày 15/1 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc và miền Trung rét kéo dài.

TP.HCM khác lạ trong buổi sáng hiếm hoi 17 độ C

Nhiều người TP.HCM phải mặc áo ấm, quàng khăn khi ra đường vào sáng sớm nay (9/1) do thời tiết lạnh buốt, nhiệt độ chỉ 17 độ C.

23 giờ trước

Vì sao TP.HCM lạnh xuống 16 độ C?

Nhiệt độ TP.HCM những ngày qua giảm rõ vào ban đêm và rạng sáng, tạo cảm giác se lạnh. Theo chuyên gia, đây là diễn biến quen thuộc của thời tiết mùa khô ở TP.HCM dịp này.

39:2353 hôm qua

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://tienphong.vn/thoi-tiet-hiem-gap-gan-nhu-ca-nuoc-don-khong-khi-lanh-post1811679.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Thời tiết hôm nay 10/1 Phú Yên Quảng Ngãi Đồng bằng sông Cửu Long Thời tiết hôm nay Thời tiết 10/1 Thời tiết TP.HCM Thời tiết Hà Nội

  • Đồng bằng sông Cửu Long

    Đồng bằng sông Cửu Long

    Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực nam của Việt Nam gồm có 1 thành phố trực thuộc trung ương và 12 tỉnh. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 13% diện tích cả nước nhưng hơn 19% dân số cả nước đồng thời là nơi xuất khẩu lúa gạo lớn nhất nước.

    • Diện tích: 40.548,2 km² (2011)
    • Dân số: 17.330.900 người (2011)
    • Khí cậu: Cận xích đạo

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý