Các chuỗi F&B tại TP.HCM 'bành trướng'

Các chuỗi F&B lớn vẫn đang trên đà mở rộng mạng lưới. Cuối năm tại TP.HCM, thị trường ghi nhận hàng loạt chuỗi tăng độ hiện diện tại các vị trí trung tâm, đắc địa.

Cửa hàng mới mang biển hiệu Trung Nguyên E-Coffee ở góc ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Văn Thủ (quận 1 cũ, TP.HCM). Ảnh: Thảo Liên.

Ngay sau khi chuỗi cà phê lớn nhất Thái Lan âm thầm rút khỏi Việt Nam vào cuối năm 2025, Trung Nguyên Legend đã nhanh chóng tiếp quản 6 mặt bằng đẹp nhất trên các trục đường Phạm Ngọc Thạch, Đinh Tiên Hoàng (quận 1 cũ), Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Tri Phương (quận 10 cũ), Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp cũ) và Cộng Hòa (quận Tân Bình cũ) để tăng độ hiện diện tại TP.HCM.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Trung Nguyên Legend cho biết hai địa điểm ở Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Kiệm sẽ phát triển theo mô hình Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend, dự kiến khai trương vào tháng 1 năm nay. Trong khi đó, 4 mặt bằng còn lại được vận hành theo mô hình Trung Nguyên E-Coffee, khai trương đồng loạt ngày 24/12/2025. Trong số này, một cửa hàng đã mở bán từ tháng 11 trước đó.

Tăng độ hiện diện

Cùng thời điểm tiếp nhận loạt mặt bằng từ chuỗi cà phê Thái Lan, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hệ thống với gần 100 không gian, cửa hàng mới tại các vị trí trung tâm và điểm đến du lịch ở Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Tây Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Phú Quốc, đồng thời mở rộng tại Mỹ và Trung Quốc.

Nước đi này cho thấy doanh nghiệp đang đang tăng tốc mở rộng mạng lưới, vừa củng cố sự hiện diện tại sân nhà vừa đẩy mạnh thị trường quốc tế. Tính đến nay, hệ thống đã vượt mốc 1.000 cửa hàng trên cả 3 thị trường.

“Trong năm 2026, Trung Nguyên Legend dự kiến khai trương các cửa hàng đầu tiên tại Melbourne (Australia), một trong những thị trường cà phê khó tính nhất thế giới, theo mô hình Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee, đồng thời có kế hoạch mở rộng sang Canada và thâm nhập các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp và nhiều quốc gia châu Á, châu Âu”, đại diện doanh nghiệp cho hay.

Tập đoàn cũng có kế hoạch tăng nhanh số lượng điểm bán, hướng tới 130 cửa hàng ở Trung Quốc và 100 cửa hàng tại Mỹ.

Các chuỗi cà phê, nhà hàng đang tăng tốc mở rộng mạng lưới ở thị trường trong nước và nước ngoài. Ảnh: Linh Huỳnh.

Không chỉ các chuỗi cà phê, xu hướng mở rộng cũng ghi nhận ở nhóm nhà hàng. Anh Giang Thanh Tuấn - Trưởng bộ phận Marketing và Quan hệ đối tác chuỗi nhà hàng Cơm Niêu Thiên Lý - cho biết trong năm 2026, chuỗi sẽ mở những chi nhánh đầu tiên tại nước ngoài, bắt đầu với Mỹ dự kiến trong quý II, sau đó là Australia và Singapore. Cùng thời điểm, chuỗi nhà hàng cũng lên kế hoạch mở thêm khoảng 20 chi nhánh tại Việt Nam.

Theo anh Tuấn, Cơm Niêu Thiên Lý đã hoạt động 11 năm và hiện vận hành 38 nhà hàng. Trước đây, chuỗi tập trung chủ yếu tại TP.HCM nhưng từ năm 2025, hệ thống mở rộng hoạt động sang một số địa phương có lượng khách du lịch lớn như Nha Trang, Vũng Tàu, Bình Dương và Đà Lạt. Riêng quý IV/2025, hệ thống mở thêm hai chi nhánh tại TP Thủ Đức và quận Gò Vấp (cũ).

Đại diện chuỗi nhà hàng này cho biết quá trình mở rộng được triển khai song song với việc duy trì các tiêu chuẩn về chất lượng món ăn và dịch vụ. Theo anh Tuấn, định hướng của chuỗi là giữ lại hương vị bữa cơm gia đình và phát triển mô hình này cho nhiều nhóm khách hàng hơn, trong đó có khách quốc tế.

“Khi Cơm Niêu Thiên Lý liên tục mở rộng, câu chuyện nhân sự cũng là một bài toán cần phải giải. Bộ phận nhân sự của chuỗi hiện triển khai nhiều hình thức tuyển dụng, bao gồm hợp tác với các trường đại học, tuyển dụng qua livestream và các nền tảng khác”, anh Tuấn nói.

Ở góc độ thị trường, đại diện chuỗi nhận định người tiêu dùng đang chi tiêu thận trọng hơn nhưng vẫn sẵn sàng chi trả cho những lựa chọn mang lại giá trị thật, thay vì ưu tiên giá rẻ. Do đó, đây là thời điểm tốt cho các chủ kinh doanh đi theo hướng "ăn chắc mặc bền".

“Hệ thống vẫn duy trì tăng trưởng, thậm chí là tăng trưởng mạnh về cuối năm. Thời điểm này, chuỗi ghi nhận số lượng khách lớn từ các doanh nghiệp đặt bàn trước. Đồng thời, tại các chi nhánh Đà Lạt, Nha Trang và Vũng Tàu cũ cũng đón nhiều đoàn khách du lịch trong và ngoài nước”, anh Tuấn cho hay.

Lợi thế của các chuỗi F&B lớn

Ngoài Trung Nguyen Legend, Cơm Niêu Thiên Lý, thị trường cuối năm còn chứng kiến thương hiệu trà sữa Trung Quốc khai trương flagship store tại tòa nhà mPlaza ở phường Sài Gòn, TP.HCM, nâng số lượng cửa hàng ở Việt Nam lên 17 điểm, trong đó có 2 flagship store và một concept store, tất cả đều tại các vị trí đắc địa ngay tại TP.HCM.

Hay chuỗi cơm tấm Phúc Lộc Thọ mới đây cũng khai trương thêm điểm bán trên đường Phan Huy Ích (phường An Hội Tây) và đồng thời triển khai xây dựng và tuyển dụng nhân viên cho cơ sở mới tại đường Phan Đăng Lưu (phường Cầu Kiệu), nhằm đón đầu nhu cầu ăn uống của người dân dịp cuối năm. Chuỗi này hiện đã có hơn 50 chi nhánh phủ khắp TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai...

Theo ông Nguyễn Thái Bình, chuyên gia ngành dịch vụ ẩm thực (F&B), Giám đốc Học viện Concepts (VCS), trong bối cảnh mới, các chuỗi lớn vẫn tiếp tục duy trì tốc độ mở rộng.

Chuyên gia cho biết nhiều thương hiệu cửa hàng tiện lợi và chuỗi F&B như GS25, Circle K, Ministop, Highlands Coffee, Katinat hay Phê La tiếp tục mở mới trong giai đoạn tới. Riêng các chuỗi thức ăn nhanh ghi nhận tốc độ mở rộng nhanh hơn so với năm trước.

Ông Nguyễn Thái Bình, chuyên gia ngành dịch vụ ẩm thực (F&B), Giám đốc Học viện Concepts (VCS). Ảnh: NVCC.

Ông Bình nhận định các chuỗi lớn hiện ít gặp khó khăn hơn do nhiều đối thủ cạnh tranh gián tiếp thu hẹp hoạt động hoặc rút lui khỏi thị trường. Nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ, kể cả những thương hiệu từng có nguồn khách ổn định do không chịu được áp lực chi phí, chưa hiểu rõ, không đủ năng lực chấp hành các quy định mới siết chặt đã chọn cách đóng cửa.

Theo ông, trong quý I/2026, thị trường sẽ chứng kiến làn sóng đóng cửa mạnh nhất so với cùng kỳ nhiều năm trở lại đây từ các hộ kinh doanh.

"Trong khi đó, các doanh nghiệp có tiềm lực vẫn duy trì được hoạt động, thậm chí là tăng tốc mở mới nhờ khả năng thương lượng giá thuê mặt bằng tốt hơn và chủ động hơn trong việc đàm phán nguồn cung nguyên vật liệu. Giá nguyên vật liệu đang đua nhau đi lên từ cuối năm nay đến đầu năm sau, sau Tết Bính Ngọ 2026, giá cũng khó giảm trở lại", ông Bình phân tích.

Về phía người tiêu dùng, ông Bình cho rằng khách hàng có xu hướng lựa chọn các thương hiệu quen thuộc, đảm bảo rõ ràng về chất lượng, minh bạch hóa đơn và nguồn gốc nguyên liệu.