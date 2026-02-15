Khách đổ về siêu thị TP.HCM sắm Tết, đông gấp 4 lần ngày thường

Do số lượng khách tăng gấp nhiều lần ngày thường, khách hàng phải chờ đợi tương đối lâu để đến lượt thanh toán. Anh Ngọc Phú (phường Tân Sơn Hòa) đã chờ khoảng 20-30 phút mới đến lượt. Dù vậy, anh cho rằng việc này khá bình thường vào giai đoạn giáp Tết, khi các gia đình đều có nhu cầu mua sắm nhiều.

Theo thông báo từ AEON, từ ngày 12/2 (25 tháng Chạp) đến 22/2 (mùng 6 Tết), hệ thống trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị của thương hiệu này trên toàn quốc sẽ mở cửa xuyên Tết và tăng thêm giờ hoạt động phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Để đáp ứng đầy đủ nguồn hàng hóa và đồng hành cùng người dân an tâm mua sắm dịp Tết, AEON Việt Nam cho biết đã sớm chủ động lên kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp.

Hệ thống tăng cường dự trữ nhóm hàng thiết yếu, ổn định giá cả, đồng thời Trung tâm Phân phối khu vực miền Bắc và miền Nam tập trung cung cấp hàng hóa, đảm bảo nguồn cung dồi dào, phục vụ mọi nhu cầu mua sắm trước, trong và sau Tết.

Trong mùa mua sắm Tết 2026, nhiều mặt hàng được áp dụng giảm giá, với mức ưu đãi 20-40% , tập trung vào các dòng sản phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt và tiếp đãi dịp Tết.

Siêu thị có đầy đủ sản phẩm truyền thống phục vụ Tết như giỏ quà, giỏ trái cây Tết, bánh kẹo, bánh chưng, bánh tét, các sản phẩm khô làm nguyên liệu cho món ăn ngày Tết, thực phẩm đông lạnh, các loại cây hoa ngày Tết (quất, đào, chậu cúc)...

Tại siêu thị GO! Nguyễn Thị Thập (phường Tân Hưng), năm nay, trái cây tươi được khách hàng ưa chuộng hơn hẳn các loại hoa quả sấy hay các loại rượu bia.

Đại diện siêu thị cho biết hiện tại, không khí mua sắm rất nhộn nhịp. Sức mua của người dân đã bắt đầu tăng mạnh, lượng khách đổ về siêu thị hiện đông gấp 3-4 lần so với ngày thường.

"Chúng tôi đã làm việc với các nhà cung cấp (NCC) từ cách đây 4-5 tháng để chốt số lượng hàng hóa và cam kết nguồn cung ổn định. Về vận hành, hệ thống kho bãi đã được mở rộng, đồng thời tăng cường tối đa nguồn lực nhân sự để đảm bảo phục vụ chu đáo nhất", đại diện siêu thị nói thêm.

Siêu thị này triển khai nhiều chương trình khuyến mãi như Thơm Chưng Đỏ giảm còn 49.000 đồng/quả, Cá Hồi Coho cắt khúc đông lạnh 269.000 đồng/kg, hay Mực Sợi Nước Dừa 200 g với giá 109.000 đồng/túi.

Người dân đổ dồn về các đại siêu thị tại Hà Nội để sắm các mặt hàng chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán đang đến rất gần.

Những ngày cuối năm Âm lịch, dòng người sắm Tết trong các siêu thị ngày một đông. Tại đây, trái cây nhập khẩu đắt tiền được ưa chuộng, trong khi các sản phẩm bia ít được quan tâm.

Dù chưa vào cao điểm sắm Tết, nhiều hệ thống siêu thị lớn tại TP.HCM đã ghi nhận lượng khách tăng mạnh ngay từ sáng sớm. Cùng với sức mua tăng cao, các doanh nghiệp bán lẻ khẳng định nguồn hàng Tết năm nay dồi dào, giá cả được kiểm soát chặt chẽ.

