Người Hà Nội đổ về siêu thị sắm Tết, hóa đơn dài cả mét

Bùi Đức Khang (22 tuổi, Hà Nội) có lần đầu tự đi mua sắm chuẩn bị dịp Tết cho cả gia đình. "Hôm nay tôi ưu tiên mua các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm khô, mứt cho gia đình. Mua sắm vào những dịp lễ không tránh khỏi cảnh đông đúc, dù mất hơn 1 tiếng đồng hồ mua sắm và chờ đợi thanh toán nhưng tôi vẫn vui vẻ vì là dịp Tết. Những hôm tới tôi sẽ tiếp tục mua sắm thực phẩm tươi và một số đồ trang trí nhà cửa dịp Tết", Khang chia sẻ.