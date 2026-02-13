Một ngân hàng Big 4 tạm dừng cho doanh nghiệp vay làm bất động sản

BIDV vừa yêu cầu các chi nhánh tạm dừng tiếp cận mới dự án, phương án kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp nhằm kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2026 theo định hướng của NHNN.

BIDV yêu cầu yêu cầu ngưng cho vay dự án bất động sản. Ảnh: Việt Linh.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (HoSE:BID) vừa có công văn gửi tới các chi nhánh về việc tạm dừng tiếp cận các dự án, phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp.

Theo BIDV, quyết định này được ban hành dựa trên cơ sở rà soát dữ liệu dư nợ cho vay lĩnh vực kinh doanh bất động sản đến thời điểm hiện nay và nhu cầu giải ngân tại các chi nhánh.

Văn bản cũng nhằm thực hiện chỉ đạo kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản trong năm 2026 không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Ban điều hành BIDV đề nghị các chi nhánh tạm dừng trình Trụ sở chính việc tiếp cận mới đối với các dự án, phương án kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tín dụng toàn nền kinh tế tăng mạnh trong năm qua. Theo NHNN, năm 2025, tín dụng toàn hệ thống tăng hơn 19%, đưa tổng dư nợ lên khoảng 18,58 triệu tỷ đồng .

Riêng với lĩnh vực bất động sản, báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy dư nợ duy trì đà tăng qua các quý và ở hầu hết phân khúc như nhà ở, văn phòng cho thuê, khu công nghiệp...

Cụ thể, dư nợ bất động sản từ mức hơn 1,56 triệu tỷ đồng trong quý I đã tăng lên khoảng 2 triệu tỷ đồng vào quý IV/2025, tương đương mức tăng gần 28% sau một năm.

Trước tình trạng thị trường bất động sản diễn biến phức tạp, tháng 1 vừa qua, Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo NHNN và Bộ Tài chính rà soát các chính sách tín dụng, thuế liên quan đến bất động sản để kịp thời đề xuất giải pháp điều tiết phù hợp, góp phần kiểm soát giá nhà đất.

Trong thông báo về điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2026, NHNN cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bám sát Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Cơ quan này dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, đồng thời sẵn sàng điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy theo diễn biến thực tế nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng và bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng.

Đáng chú ý, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó có lĩnh vực bất động sản. Mục tiêu là định hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời bảo đảm ổn định thanh khoản thị trường tiền tệ và an toàn hoạt động của hệ thống.