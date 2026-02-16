CEO người Hà Nội điều hành công ty của Elon Musk tại Việt Nam

Starlink Services Việt Nam, công ty của Elon Musk do CEO người Hà Nội điều hành, đã đăng ký hoạt động viễn thông vệ tinh và triển khai theo cơ chế thí điểm tại Việt Nam.

Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam đã được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam. Ảnh: TL.

Starlink Services Việt Nam - công ty thuộc tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk - đã đăng ký kinh doanh từ tháng 9/2025 với ngành nghề chính là hoạt động viễn thông vệ tinh. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại phường Cửa Nam, TP Hà Nội, hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn với vốn điều lệ 30 tỷ đồng .

Doanh nghiệp đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực viễn thông vệ tinh, bao gồm cung cấp dịch vụ truy cập Internet cố định qua vệ tinh, cho thuê kênh truyền dẫn phục vụ các trạm thu phát sóng di động, đồng thời cung cấp Internet vệ tinh di động trên biển và trên máy bay.

Ngoài ra, công ty còn đăng ký đầu tư, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trong đó có mạng viễn thông vệ tinh sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp. Hoạt động này được triển khai theo cơ chế thí điểm có kiểm soát, bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh theo quyết định của Thủ tướng.

Đáng chú ý, vị trí Tổng giám đốc của công ty do ông Đỗ Bá Thích (sinh năm 1990, quê Hà Nội) đảm nhiệm. Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật là bà Lauren Ashley Dreyer (người Mỹ) - Phó chủ tịch Khối vận hành kinh doanh Starlink toàn cầu.

Starlink là dự án Internet vệ tinh do SpaceX phát triển, hướng tới mục tiêu cung cấp kết nối băng thông rộng tại những khu vực hạ tầng viễn thông truyền thống khó tiếp cận. Dịch vụ do công ty của tỷ phú Elon Musk triển khai phù hợp với các vùng chưa thể kéo cáp quang, hoặc những nơi hệ thống mạng bị gián đoạn bởi xung đột, thiên tai. Hiện Starlink đã hiện diện tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ khoảng 5 triệu người dùng.

Tại Việt Nam, vào tháng 4/2025, Starlink được Chính phủ chấp thuận cho triển khai thí điểm, trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được phép cung cấp thử nghiệm dịch vụ Internet vệ tinh. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, SpaceX tiếp tục được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink trong nước, đồng thời được Cục Tần số vô tuyến điện cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống được phép triển khai với 4 trạm gateway và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối. Điều này cho phép doanh nghiệp thiết lập hạ tầng thu - phát tín hiệu hợp pháp, bảo đảm không gây ảnh hưởng đến các mạng vô tuyến hiện hữu, qua đó góp phần mở rộng hạ tầng kết nối và phát triển thị trường viễn thông theo hướng ổn định, bền vững.