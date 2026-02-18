TP.HCM: Giá rau xanh, trái cây giảm nhẹ mùng 2 Tết

Bộ Tài chính dự báo từ mùng 3 Tết nhu cầu du xuân, đi lễ, mua sắm tăng dần, giá một số mặt hàng thực phẩm tươi sống và hoa tươi có thể nhích lên tuy nhiên khó xảy ra biến động lớn.

Một số chợ dân sinh đã bắt đầu hoạt động trở lại vào ngày mùng 2 Tết. Ảnh: Linh Huỳnh.

Báo cáo nhanh của Bộ Tài chính về tình hình giá cả thị trường ngày 18/2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026) cho thấy hoạt động mua bán trên cả nước bắt đầu sôi động trở lại.

Bên cạnh các chuỗi cửa hàng tiện lợi hoạt động xuyên Tết như Circle K, FamilyMart, 7-Eleven, GS25, nhiều hệ thống bán lẻ lớn như AEON, MM Mega Market, GO!, Saigon Co.op cũng mở cửa trở lại theo khung giờ phù hợp. Aeon Mall mở cửa từ 16h ngày mùng 1 Tết (17/2) và duy trì hoạt động trong ngày mùng 2 Tết, đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân.

Tại Hà Nội, mùng 2 Tết chủ yếu là thời điểm người dân đi chúc Tết nên nhu cầu mua sắm không lớn. Phần lớn chợ dân sinh vẫn đóng cửa hoặc chỉ mở bán lấy ngày. Nhờ thời tiết nắng ấm, nguồn cung hàng hóa dồi dào, không xảy ra biến động giá. Dự kiến từ mùng 3 Tết trở đi, hoạt động mua sắm sẽ tăng dần nhưng khó bùng nổ do phần lớn nhu cầu đã được đáp ứng trước Tết.

Tại TP.HCM, một số siêu thị như Co.opmart, Satra mở cửa trở lại nhưng thời gian hoạt động ngắn hơn bình thường. Các chợ đầu mối hoạt động ngắn hơn so với ngày thường, chủ yếu giao dịch lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Ở chợ đầu mối Thủ Đức, lượng rau và trái cây về chợ đạt khoảng 670 tấn, giảm 52% so với ngày thường. Giá bán buôn nhìn chung ổn định hoặc giảm nhẹ 1.000-10.000 đồng/kg ở một số mặt hàng do sức mua yếu.

Chợ đầu mối Hóc Môn ghi nhận tổng sản lượng nhập chợ 138 tấn, giá rau củ, trái cây trở về mức ngày thường. Tại Bình Điền, lượng hàng đạt 408 tấn, giảm nhẹ so cùng kỳ năm trước. Các ngành hàng thủy hải sản, súc sản, gia cầm chủ yếu bán hàng tồn, nhiều thương nhân mở bán mang tính khai trương đầu năm.

Ở các chợ lẻ, giá gạo dao động 20.000-26.000 đồng/kg; thịt heo phổ biến 122.000-165.000 đồng/kg tùy loại; thịt bò 290.000-300.000 đồng/kg; gà ta khoảng 95.000-105.000 đồng/kg. Rau củ như bắp cải Đà Lạt giá 22.000-25.000 đồng/kg, cà chua giá 35.000-42.000 đồng/kg. Trái cây như xoài cát Hòa Lộc giá 100.000-110.000 đồng/kg, quýt đường giá 55.000-63.000 đồng/kg. Giá trứng gà phổ biến 35.000-37.000 đồng/chục.

Tại Hải Phòng, một số siêu thị, trung tâm thương mại mở cửa, song sức mua tại chợ truyền thống chưa cao do người dân đã mua sắm trước Tết. Giá lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, thịt lợn, thịt bò, hải sản, rau xanh nhìn chung ổn định.

Ở Cần Thơ, giá các mặt hàng thiết yếu giữ mức ổn định. Một số mặt hàng như bia, nước ngọt, giỏ quà tại hộ kinh doanh nhỏ lẻ tăng nhẹ 10-20% do phụ thu lễ Tết. Dịch vụ trông giữ xe được kiểm soát, không xảy ra tình trạng “chặt chém”. Nguồn cung xăng dầu đảm bảo.

Tại Huế, phần lớn gian hàng chợ vẫn nghỉ Tết, siêu thị mở cửa phục vụ bình thường, giá không tăng so với trước Tết. Một số hàng quán ăn uống áp dụng phụ thu 10-20%. Giá vận tải hành khách tăng 20-60% tùy tuyến do phụ thu Tết.

Bộ Tài chính nhận định trong quý I, do trùng mùa lễ hội và Tết Nguyên đán, giá một số mặt hàng, dịch vụ ăn uống, đi lại có thể tăng theo quy luật. Tuy nhiên, trong các ngày mùng 1-3 Tết, giao dịch thường thấp nên mặt bằng giá cơ bản ổn định.

Từ mùng 3-4 Tết trở đi, khi người dân bắt đầu du Xuân, nhu cầu đi lại và tiêu dùng tăng, có thể xuất hiện biến động cục bộ ở nhóm thực phẩm tươi sống và hoa tươi tại chợ dân sinh.

Dù vậy, nguồn cung hàng hóa trong nước được đánh giá dồi dào, nhiều hệ thống phân phối mở cửa sớm, cùng với chủ trương ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát của Chính phủ được duy trì, nên áp lực lên mặt bằng giá được dự báo không lớn.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát cung cầu, nhất là các mặt hàng thiết yếu, chủ động phương án bảo đảm cân đối hàng hóa, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá đột biến trong và sau kỳ nghỉ Tết.