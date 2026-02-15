Shipper TP.HCM kiếm tiền triệu mỗi ngày

Cận Tết Nguyên đán, tại chợ hoa công viên Làng Hoa (TP.HCM), nghề “chở Tết” vào mùa cao điểm, nhiều tài xế ba gác thu tiền triệu mỗi ngày.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ hoa xuân trong công viên Làng Hoa (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) rực rỡ sắc mai, đào, cúc, vạn thọ… cũng là lúc nghề “chở Tết” bước vào mùa cao điểm.

Giữa dòng người tấp nập mua sắm, những chiếc xe ba gác, xe kéo nối đuôi nhau chờ sẵn để nhận chở hoa, cây cảnh về tận nhà cho khách. Có người tranh thủ 10 ngày giáp Tết để kiếm vài chục triệu đồng, có người mỗi ngày bỏ túi cả triệu đồng nhờ những chuyến hàng đặc biệt mang tên mùa xuân.

Cao điểm thu tiền triệu/ngày

Ngay từ sáng sớm, khu vực trước cổng công viên đã nhộn nhịp. Tiếng rao mời, tiếng mặc cả xen lẫn tiếng động cơ xe nổ giòn tạo nên âm thanh đặc trưng của chợ hoa ngày Tết. Các sạp mai vàng xếp san sát, quất kiểng trĩu quả...

Dịch vụ chở thuê đào, mai dịp Tết cho thu nhập tốt.

Người mua chọn cây, ngắm thế, trả giá; người bán tất bật bưng bê, tư vấn cách chăm sóc để hoa nở đúng mùng Một. Khi giao dịch hoàn tất, câu hỏi quen thuộc lại vang lên: “Anh có xe chở về giúp không?”. Chỉ cần cái gật đầu, một “cuốc Tết” lại bắt đầu.

Ông Trần Văn Bảy (68 tuổi, ngụ phường Gò Vấp) đã có hơn 20 năm chở hoa thuê mỗi dịp xuân về. Chiếc xe ba gác cũ kỹ được ông lau chùi, thay dây thừng, chuẩn bị thêm mút lót để tránh trầy xước chậu kiểng.

“Mỗi chuyến gần trong bán kính 3-5 km tôi lấy khoảng 200.000-300.000 đồng. Đi xa hơn, qua khu trung tâm hay xa hơn thì 400.000-500.000 đồng, tùy chậu lớn nhỏ và giá trị cây”, ông Bảy nói.

Theo ông, từ khoảng 23 tháng Chạp, lượng khách tăng nhanh. Có ngày ông chạy liên tục từ 7h sáng đến 23h đêm. “Cao điểm, một ngày tôi nhận 7-8 chuyến, thu được hơn 1,5 triệu đồng. Nếu thời tiết thuận lợi, khách đông thì 2 triệu đồng/ngày cũng có”, ông Bảy chia sẻ.

Ngoài mai, đào, những chậu hoa to cũng được ship đến tận nhà.

Không chỉ những người chạy xe lâu năm, nhiều lao động tự do cũng tranh thủ “đánh quả Tết”. Anh Nguyễn Minh Tuấn (32 tuổi, quê Bến Tre) cho biết anh lên TP.HCM từ đầu tháng Chạp, thuê trọ gần khu vực chợ hoa để tiện làm việc.

“Mỗi chuyến tôi lấy 50.000-400.000 đồng tùy quãng đường. Chậu nhỏ thì rẻ, chậu mai lớn, cao gần 2 m thì giá cao hơn vì phải bốc xếp kỹ, chằng dây chắc chắn. Ngày đông khách, tôi kiếm 1-2 triệu đồng là chuyện bình thường”, anh Tâm nói.

Nhiều chủ vựa hoa tại công viên Làng Hoa cũng quen mặt các tài xế chở thuê. Khi khách chốt mua cây, họ lập tức gọi “mối ruột” đến hỗ trợ. Nhờ vậy, người chở có nguồn khách ổn định hơn thay vì phải chờ đợi may rủi.

Thậm chí, với những khách mua cây giá trị cao hoặc ở xa trung tâm, một số chủ vựa còn chủ động hỗ trợ một phần phí vận chuyển để “giữ chân” khách.

“Có khách ở tận quận 1 (cũ), phí chở 400.000-500.000 đồng, nhiều người còn lăn tăn. Lúc đó tôi sẵn sàng bớt lại 100.000-200.000 đồng tiền cây để hỗ trợ tiền xe cho khách. Bán được cây, khách vui, tài xế cũng có việc làm”, anh Phạm Quốc Dũng, chủ một vựa mai chia sẻ.

Theo anh Dũng, những ngày cao điểm, chi phí vận chuyển đôi khi quyết định việc khách có mua cây hay không. “Cây đã vài triệu đến vài chục triệu đồng, nếu thêm tiền chở quá cao khách sẽ đắn đo. Nên tụi tôi linh hoạt, coi như chia sẻ lợi nhuận để đôi bên cùng có lợi”, anh nói.

Giữ trọn dáng mai giữa dòng xe đông nghẹt

Công việc tưởng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm. Những chậu mai nặng hàng chục kg, thậm chí cả trăm kg với gốc lớn phải có hai, ba người mới khiêng nổi. Sau khi đặt lên xe, người chở dùng dây thừng, dây dù cố định nhiều điểm để tránh nghiêng ngã khi thắng gấp.

Mỗi ngày người chở thuê mai, đào có thể kiếm được tiền triệu.

“Chỉ cần sơ ý làm gãy cành, rụng nụ là coi như mất Tết của khách, mà mình cũng phải đền. Có chậu mai giá cả trăm triệu đồng, lỡ làm hư thì coi như cả mùa Tết làm không công”, ông Bảy nói.

Đường phố những ngày giáp Tết vốn đông đúc, nay lại thêm xe chở cây cồng kềnh nên việc di chuyển càng vất vả. Các tuyến đường quanh công viên Làng Hoa thường xuyên ùn ứ vào buổi chiều và tối. Người chở phải vừa điều khiển xe chậm rãi, vừa quan sát dòng phương tiện tấp nập xung quanh.

“Nghề này nhìn vậy chứ áp lực lắm. Vừa giữ an toàn giao thông, vừa giữ nguyên dáng thế cây cho khách. Giao xong một chuyến mà cây còn nguyên vẹn, khách cười là mình mới thở phào”, anh Tâm chia sẻ.

Những chậu mai vàng giá lên tới 100 triệu đồng.

Khoảng từ 20 tháng Chạp đến chiều 30 Tết, đội ngũ chở hoa gần như hoạt động liên tục. Có người tranh thủ ăn vội hộp cơm bên lề đường, uống chai nước rồi lại quay về chợ đợi chuyến mới. Mệt nhưng ai cũng cố gắng vì đây là thời điểm “vàng” trong năm.

Giữa sắc vàng rực rỡ của mai, sắc đỏ của câu đối và tiếng cười nói rộn ràng, những chiếc xe ba gác lặng lẽ lăn bánh khắp các con hẻm TP.HCM. Họ góp phần đưa mùa xuân từ công viên Làng Hoa lan tỏa đến từng mái nhà. Và trong nhịp sống tất bật những ngày giáp Tết, nghề “chở Tết” trở thành một mảnh ghép thầm lặng nhưng không thể thiếu của bức tranh xuân nơi đô thị lớn nhất cả nước.