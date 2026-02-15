Đà Nẵng: Ruốc biển được mùa mất giá vụ Tết

Theo ngư dân, mùa ruốc thường kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau (Âm lịch). Mỗi chuyến biển bắt đầu từ khoảng 16h hôm trước và kết thúc vào rạng sáng hôm sau. Nhờ thời tiết thuận lợi, sản lượng ruốc năm nay tăng đáng kể, nhiều thuyền mỗi chuyến đánh bắt được từ vài tạ đến gần một tấn.