Đà Nẵng: Ruốc biển được mùa mất giá vụ Tết

Từ khoảng 4h sáng, bãi biển Thọ Quang đã rộn ràng tiếng gọi nhau í ới. Trong ánh bình minh vừa ló dạng, từng nhóm người đứng chờ sẵn ở mép nước, tay cầm rổ, tay xách cân, mắt dõi theo những chiếc thúng đang nối đuôi nhau cập bờ. Trên biển, các ngư dân nhanh tay vận chuyển ruốc từ thuyền sang thúng, rồi chèo vào bờ. Ảnh: Duy Quốc.
|
Vừa cập bến, không khí mua bán lập tức trở nên nhộn nhịp. Người trên thúng thoăn thoắt chuyền từng rổ ruốc hồng tươi rói lên bờ.
|
Thương lái đứng chờ sẵn, nhanh chóng cân ký, thỏa thuận giá cả rồi vận chuyển đi tiêu thụ. Có thúng chưa kịp chạm bờ, thương lái đã lội nước ra tận nơi để nhận hàng.
|
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục rổ ruốc được xếp thành hàng dài trên cát. Hoạt động buôn bán diễn ra sôi động nhất từ 5h đến 7h sáng. Sau khi thu mua, ruốc tươi được đưa đến các chợ dân sinh, phần kém tươi hơn được bán cho các cơ sở chế biến mắm hoặc phơi khô.
|
Theo ngư dân, mùa ruốc thường kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau (Âm lịch). Mỗi chuyến biển bắt đầu từ khoảng 16h hôm trước và kết thúc vào rạng sáng hôm sau. Nhờ thời tiết thuận lợi, sản lượng ruốc năm nay tăng đáng kể, nhiều thuyền mỗi chuyến đánh bắt được từ vài tạ đến gần một tấn.
|
Ông Huỳnh Văn Tiến - một ngư dân có nhiều năm gắn bó với nghề - cho biết: “Năm nay ruốc nhiều hơn năm trước, thuyền về lúc nào cũng đầy khoang. Tuy nhiên, giá lại thấp hơn. Ruốc tươi hiện chỉ khoảng 20.000-25.000 đồng/kg, còn loại kém tươi bán làm mắm chỉ 7.000-10.000 đồng/kg”.
|
Theo ông Tiến, trung bình mỗi ngày, thuyền của ông đánh bắt được từ 3 đến 7 tạ ruốc. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu và các khoản khác, thu nhập chỉ dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. “Thuyền đầy ruốc thì ai cũng mừng, nhưng bán giá thấp nên niềm vui không trọn vẹn như trước”, ông Tiến nói.
|
Các tiểu thương cho biết giá ruốc giảm sâu chủ yếu do sản lượng tăng mạnh trong khi thời điểm cận Tết, nhiều nhà máy chế biến tạm ngừng hoạt động để chuẩn bị nghỉ lễ, khiến nhu cầu thu mua giảm. Bên cạnh đó, ruốc là mặt hàng tươi sống, khó bảo quản dài ngày nên ngư dân buộc phải bán ngay sau khi cập bờ. Dẫu vậy, với nhiều ngư dân, biển vẫn là kế sinh nhai chính, là nguồn thu nhập không thể thiếu mỗi dịp Tết.
|
Ruốc biển trúng mùa nhưng rớt giá, khiến niềm vui trong những chuyến biển cuối năm của ngư dân không còn trọn vẹn.
|
Giữa không khí xuân đang về, những chuyến thúng đầy ruốc vẫn lặng lẽ cập bờ. Dẫu giá cả bấp bênh, ngư dân vẫn bám biển với hy vọng kiếm thêm thu nhập để cái Tết thêm đủ đầy sau một năm dài mưu sinh cùng sóng nước.