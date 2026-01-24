Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kiệu Tết 'cháy hàng' ngay tại ruộng

  • Thứ bảy, 24/1/2026 20:26 (GMT+7)
Nông dân xã Thăng Bình, TP. Đà Nẵng tất bật thu hoạch củ kiệu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Năm nay kiệu được mùa, giá cao, thương lái vào tận ruộng thu mua khiến bà con phấn khởi.

Kieu Tet anh 1

Kieu Tet anh 2Kieu Tet anh 3Kieu Tet anh 4Kieu Tet anh 5

Những ngày này, tại các cánh đồng kiệu ở Thăng Bình không khí hối hả, người dân đang tất bật nhổ kiệu, cắt rễ, bó lá, phân loại củ để kịp giao cho thương lái.

Kieu Tet anh 6

Nông dân Đà Nẵng phấn khởi khi vụ kiệu Tết vừa được mùa vừa được giá.
Kieu Tet anh 7Kieu Tet anh 8Kieu Tet anh 9Kieu Tet anh 10

Không khí tất bật trên các cánh đồng kiệu ở Thăng Bình.

Kieu Tet anh 11

Kiệu thu hoạch sau 4-5 tháng chăm sóc, từ giữa tháng 11 Âm lịch bắt đầu vụ thu hoạch, cao điểm vào tháng Chạp, đúng thời điểm nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh phục vụ Tết Nguyên đán.
Kieu Tet anh 12

Kiệu Thăng Bình đến mùa lại theo xe thương lái phân phối cho các chợ tại Đà Nẵng và vận chuyển đi Hà Nội, TP.HCM, Huế cùng các tỉnh Tây Nguyên.
Kieu Tet anh 13Kieu Tet anh 14Kieu Tet anh 15

Kiệu được mùa khiến bà con phấn khởi vì có tiền sắm sửa đón Tết.

https://tienphong.vn/kieu-tet-chay-hang-ngay-tai-ruong-post1815439.tpo

Hoài Văn/Tienphong.vn

Kiệu Tết Đà Nẵng Tết Bính Ngọ 2026 Tết Nguyên đán Đà Nẵng củ kiệu thị trường Tết

