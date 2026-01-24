Một doanh nghiệp chi gần 42 triệu đồng mua sách Tết tặng nhân viên

Một doanh nghiệp mua 100 cuốn Sách Tết Bính Ngọ 2026 trị giá gần 42 triệu đồng để làm quà đầu năm, góp phần lan tỏa thói quen tặng sách trong dịp Tết.

Một doanh nghiệp đã đặt mua 100 quyển sách tặng quà Tết cho nhân viên. Ảnh: FHS.

Ngày 23/1, một doanh nghiệp đã đặt mua 100 cuốn Sách Tết Bính Ngọ 2026 tại Nhà sách Fahasa Long Biên (Hà Nội), với tổng giá trị đơn hàng gần 42 triệu đồng. Theo đại diện nhà sách, đây là một trong những đơn hàng số lượng lớn đầu tiên cho dòng sách Tết năm nay, cho thấy tín hiệu tích cực từ phía độc giả, đặc biệt trong môi trường công sở và tổ chức.

Tết 2026, Sách Tết Bính Ngọ 2026 tiếp tục được giới thiệu như một tuyển tập văn, thơ, nhạc, họa theo hình thức hợp tuyển, do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn. Sách gồm năm phần: Khúc dạo đầu của mùa xuân, Văn, Thơ, Nhạc và Họa, với sự góp mặt của nhiều tác giả quen thuộc như Nguyễn Thị Thu Huệ, Hồ Anh Thái, Cao Xuân Sơn, Quỳnh Hoa… cùng các bài bình nhạc, tranh minh họa từ họa sĩ Nguyễn Thanh Bình và nhiều tên tuổi khác.

Bên cạnh đó, thị trường sách Tết 2026 ghi nhận nhiều đầu sách mới từ các đơn vị xuất bản khác, góp phần làm phong phú lựa chọn cho bạn đọc. Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt Nhâm nhi Tết - Bính Ngọ, tập hợp 21 sáng tác thơ, văn, nhạc, họa chủ đề xuân và Tết, cùng phần truyện tranh dành cho thiếu nhi. Ấn phẩm đi kèm mô hình lắp ráp ngựa gỗ 3D với thông điệp “Mã đáo thành công”.

Ở mảng sách nghiên cứu và tư liệu, Omega Plus giới thiệu Khi én đưa thoi do nhà báo Nguyễn Hạnh tuyển chọn từ các bài viết đăng trên tạp chí Xưa và Nay, tập trung vào ba chủ đề: Con người, Lịch sử, Văn hóa. Ngoài ra, các tác phẩm hướng đến thiếu nhi cũng được chú trọng như Tết Trường Sa quê em của nhà thơ Lữ Mai hay Tết ngựa yêu thương do nhóm cô giáo tại Câu lạc bộ Ngôn ngữ và EQ thực hiện.