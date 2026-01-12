Hơn tháng nữa mới đến Tết, một cuốn sách Tết đã sắp cháy hàng

Gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, cả hai phiên bản bìa mềm và bìa cứng của Sách Tết Bính Ngọ 2026 đều còn rất ít tại các kênh phát hành chính thức.

Sách Tết Bính Ngọ 2026 là tuyển tập văn - thơ - nhạc - họa do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn. Ảnh: Đông A.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện truyền thông của Đông A, đơn vị phát hành Sách Tết Bính Ngọ 2026, cho biết sách đang khan hàng sớm so với mọi năm. Phiên bản bìa cứng hiện đã hết tại kho Đông A. Một số kênh phát hành như Fahasa chỉ còn lượng hàng hạn chế, trong khi các đại lý phân phối khác đã thông báo hết hàng.

Với bản bìa mềm, kho nội bộ của đơn vị phát hành chỉ còn vài chục cuốn. Phần lớn lượng sách còn lại đang được phân phối qua các sàn thương mại điện tử như Tiki hoặc hệ thống bán lẻ như Fahasa.

Theo thông tin từ đơn vị phát hành, tổng số lượng in năm nay là 3.026 bản, gồm 1.000 bản bìa cứng và 2.026 bản bìa mềm. Số lượng này tăng so với năm 2025, khi tổng số sách phát hành là 2.025 bản (500 bản bìa cứng, 1.505 bản bìa mềm).

Sách Tết Bính Ngọ 2026 mở đặt trước từ ngày 2/12. Phiên bản bìa cứng được công bố đặt trước từ ngày 1/1/2026 và hiện đã gần hết trên toàn hệ thống.

Tác phẩm năm nay tiếp tục do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn, gồm các phần: Khúc dạo đầu của mùa xuân, Văn, Thơ, Nhạc và Họa. Nội dung tập hợp tác phẩm của nhiều cây bút như Ma Văn Kháng, Nguyễn Thị Minh Thái, Xuân Phượng, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Thị Thu Huệ cùng một số tác giả trẻ. Các bài bình nhạc và tranh minh họa góp phần mở rộng trải nghiệm đọc, với sự tham gia của nhiều họa sĩ, trong đó có Đặng Xuân Hòa, Đào Hải Phong, Kim Duẩn, Phạm Công Tâm.