Ánh xuân rọi vào trang Sách Tết

Minh họa của Tạ Huy Long cho tác phẩm Giờ khắc được ngưng lắng của Vũ Thanh Lịch. Nhân vật chính của truyện là Tôi và Người, hai kẻ "cô lữ, lang thang một mình trên cánh đồng". Họ gặp nhau trong một chiều cuối năm hoang vắng với những gốc đào "già cỗi,... đâu đó còn rơi rớt lại vài cành lá gầy guộc, bấy bớt". Tác giả đã làm bật lên một chiều cuối năm cũ kỹ khi liên tục viết về kỷ niệm cũ, con đường cũ, bóng nắng cũ, chỉ trong 2 dòng, cô dùng đến 5 chữ "cũ". Rồi cái xuân xanh tươi mới xuất hiện khi Tôi và Người cùng chạm vào một vết cắt vừa kịp se nhựa trên gốc đào. Cái cũ nát, cằn cỗi bị đánh bay bởi "thời khắc thiêng liêng và ấm áp nhất trong năm" - giao thừa.