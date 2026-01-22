Vàng trải nghiệm độc lạ được săn đón dịp Tết 2026

Tết 2026 chứng kiến sự lên ngôi của vàng trải nghiệm 99,99%. Không chỉ là tài sản tích lũy, dòng sản phẩm này còn mang đến trải nghiệm mới mẻ với thiết kế độc đáo.

Năm 2025 khép lại với tín hiệu phục hồi tích cực, tạo đà cho 2026 - năm được kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ. Trên mạng xã hội, tinh thần “năm số 1” lan tỏa như nguồn năng lượng khơi dậy tinh thần chủ động hành động, dám tiến lên của thế hệ trẻ. Trong tâm thế đó, vàng 99,99% trở thành lựa chọn lý tưởng khi vừa mang giá trị tinh thần, vừa là tài sản tích lũy.

Bắt nhịp xu hướng đó, PNJ ra mắt loạt thiết kế vàng 99,99% mang tinh thần hành động cùng trải nghiệm độc đáo, phù hợp tâm thế “chủ động tiến lên” của năm mới.

Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc

Nổi bật trong mùa Tết năm nay là Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc - sản phẩm vàng 99,99% theo hình thức “túi mù” và săn secret bất ngờ. Không chỉ là giao dịch mua bán thông thường, đây là hành trình khám phá, biến khoảnh khắc mở hộp thành hình thức đón lộc thú vị.

Người trẻ chủ động mua vàng 99,99% với trải nghiệm mới dịp đầu năm.

Lấy cảm hứng từ linh vật ngựa - biểu tượng của khí chất dũng mãnh và năng lượng tiến về phía trước, bộ sản phẩm gồm 5 thiết kế tương ứng 5 mong cầu tài lộc, tình duyên, công danh, sức khỏe và phiên bản secret - lấy cảm hứng từ sức mạnh và ý chí của Ngựa Chín Hồng Mao.

Sản phẩm Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc với hình thức “túi mù” thu hút người trẻ. Ảnh cắt từ fanpage thương hiệu.

Không dừng ở yếu tố bất ngờ, mỗi sản phẩm còn kèm theo bộ phụ kiện gồm dây đeo và túi da thiết kế theo hình túi lộc. Nhờ đó, Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc không chỉ là món quà may mắn, mà còn dễ dàng mix-match theo trang phục và mang theo mỗi ngày như lời nhắc tinh tế về tinh thần chủ động hành động, đồng hành người trẻ trong từng bước tiến năm mới.

Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát

Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát là sản phẩm nổi bật khác trong dòng vàng trải nghiệm, chinh phục giới trẻ nhờ trọng lượng nhỏ gọn, dễ dàng tích lũy khi sở hữu tuổi vàng 99,99% và phù hợp túi tiền. Ra mắt năm 2024, vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát ghi nhận sự hưởng ứng tích cực từ khách hàng trẻ.

Dịp Tết 2026, PNJ giới thiệu 5 thiết kế mới lấy cảm hứng từ linh vật năm – Mã nhi, cùng các biểu tượng quen thuộc của mùa xuân như lân, bánh chưng, bao lì xì… mang đến cảm giác gần gũi và đúng tinh thần Tết.

Với trọng lượng 0,3 chỉ, được ép seal mỏng nhẹ, “tiểu lộc” vàng 99,99% này thuận tiện cho việc lưu giữ, sưu tầm hoặc làm quà tặng đầu năm. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tích lũy vừa tầm, sản phẩm như lời chúc thiết thực, gửi gắm tài lộc, nuôi dưỡng thói quen tiết kiệm và hòa nhịp lối sống hiện đại.

Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát với thiết kế trẻ trung, trọng lượng nhỏ, khởi đầu cho thói quen tích lũy theo cách riêng. Ảnh cắt từ fanpage thương hiệu.

Charm vàng đa năng 24K - Mã Nhi Rước Lộc

Đa dạng hóa trải nghiệm, PNJ còn giới thiệu dòng sản phẩm charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc vào bộ sưu tập vàng trải nghiệm năm nay. Linh vật ngựa được tạo hình theo phong cách chibi trẻ trung trên nền vàng 24K (99,9%), trọng lượng nhỏ, vừa túi tiền, giao thoa hài hòa giữa yếu tố bền vững và tinh thần hiện đại.

Không dừng ở vai trò vật phẩm cầu may đầu năm, người trẻ có thể linh hoạt biến tấu charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc thành phụ kiện vòng tay, treo điện thoại, mặt dây chuyền hay bag charm thời thượng, dễ dàng mang theo “lộc” bên mình.

Giới trẻ có thể mang theo charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc bên mình, biến may mắn thành một phần của đời sống thường nhật. Ảnh cắt từ fanpage thương hiệu.

Với giá trị tích lũy và khả năng ứng dụng linh hoạt, charm vàng đa năng 24K (99,9%) - Mã Nhi Rước Lộc mở ra cách tiếp cận mới, giúp việc sở hữu vàng trở nên dễ dàng, tối ưu ứng dụng để hòa nhịp cùng đời sống người trẻ.

Tết Bính Ngọ 2026 là thời điểm mỗi người chủ động bước vào chu kỳ mới với tinh thần sẵn sàng tiến bước. Ngoài giá trị vật chất, vàng 99,99% và 99,9% (24K) từ PNJ còn mang đến trải nghiệm mới lạ, đồng hành tinh thần, nhắc nhở rằng may mắn không chờ đợi mà cần được nắm bắt ngay từ lựa chọn đầu tiên của năm.

