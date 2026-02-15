Một cá nhân bị cấm giao dịch chứng khoán 2 năm vì thao túng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán vừa phạt bà Bùi Thị Phương Thúy 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch chứng khoán 2 năm do thao túng cổ phiếu PAS. 16 cá nhân liên quan cũng bị xử lý vì cho mượn tài khoản.

Bà Bùi Thị Phương Thúy bị xử phạt vì thao túng cổ phiếu PAS bằng 19 tài khoản giai đoạn 2021-2022. Ảnh: Phương Lâm.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa ban hành quyết định xử phạt bà Bùi Thị Phương Thúy (trú tại Hà Nội) do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý, trong giai đoạn từ ngày 4/1/2021 đến 30/12/2022, bà Thúy đã sử dụng 19 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện các giao dịch mua, bán cổ phiếu PAS nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu PAS của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh.

Trong giai đoạn cá nhân trên thực hiện hành thao túng, cổ phiếu PAS ghi nhận biến động mạnh từ quanh mức 10.000 đồng/cổ phiếu có thời điểm đạt tới 25.000 đồng/cổ phiếu, trước khi giảm 5 lần trong vòng nửa năm sau đó. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cho biết không phát hiện khoản thu trái pháp luật từ vi phạm của bà Thúy.

Do đó, bà Thúy bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng . Đồng thời, bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 13/2 và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 10/1.

Bên cạnh đó, UBCK cũng xử phạt hành chính 16 cá nhân có hành vi cho bà Thúy mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, qua đó tiếp tay cho hành vi thao túng thị trường.

Nhóm cá nhân này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng, đồng thời bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm và bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 13/2.