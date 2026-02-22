Ông Phạm Nhật Vượng nhận tin vui tại dự án tỷ USD ở Hải Phòng

Sở Xây dựng Hải Phòng đã duyệt cho Vinhomes mở bán gần 200 căn nhà thấp tầng tại khu đô thị mới Dương Kinh - Kiến Thụy.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup. Ảnh: VIC.

Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng mới đây đã thông báo 197 căn nhà thấp tầng hình thành trong tương tại Dự án Khu đô thị mới khu vực Dương Kinh và Kiến Thụy (đợt 4) đã đủ điều kiện mở bán. Chủ đầu tư dự án là CTCP Vinhomes - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng.

Trong số này, có 185 căn liền kề và 12 biệt thự, diện tích khoảng 63-283 m2/căn. Số lượng căn được phép bán lần này tương đương 3% tổng nguồn cung nhà thấp tầng tại dự án.

Hiện 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng với 197 căn nhà thấp tầng đã được chủ đầu tư thế chấp tại ngân hàng Vietcombank. Vinhomes có thể bán số căn trên sau khi được nhà băng này giải chấp tài sản tương ứng với các lô đất.

Sở Xây dựng TP Hải Phòng yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án theo tiến độ phê duyệt.

Hồi tháng 9/2025, hơn 1.000 căn thấp tầng tại dự án này cũng được duyệt mở bán, tương đương 16% tổng nguồn cung.

Khu đô thị Vinhomes Dương Kinh - Kiến Thụy có quy mô khoảng 240 ha, nằm sát đường cao tốc 5B kết nối Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 23.200 tỷ đồng .

Theo quy hoạch, Vinhomes sẽ dành 69,4 ha đất cho các loại nhà ở, trong đó 13,9 ha xây nhà xã hội với mật độ tối đa 25%, cao 10 tầng. Dự án sẽ có khoảng 5.000 căn liền kề, xây dựng trên diện tích 36,6 ha và 1.300 biệt thự với quy mô dự kiến 18,8 ha. Chủ đầu tư cho biết dự án có thể hoàn thành vào nửa cuối năm 2029.

Vinhomes Dương Kinh - Kiến Thụy là dự án khu đô thị thứ 4 của Vinhomes tại Hải Phòng sau các dự án Royal Island, Marina và Imperia. Trong đó, Royal Island tại đảo Vũ Yên là dự án lớn nhất được công ty đầu tư năm 2024 với diện tích 877 ha, vốn 2,4 tỷ USD .