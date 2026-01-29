Chứng khoán đã ngừng rơi

Sau chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp, VN-Index đã quay đầu tăng trở lại hơn 12 điểm trong phiên 29/1 nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index tăng hơn 12 điểm trong phiên 29/1, lên 1.812 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Sau chuỗi 7 phiên giảm điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 29/1 với tâm thế dè chừng. Ngay từ đầu phiên, VN-Index gần như bị “neo” quanh tham chiếu, dao động trong biên hẹp và giằng co liên tục.

Xu hướng thận trọng bao trùm bảng điện khi phần lớn nhóm ngành vẫn vận động rời rạc, thiếu trụ cột dẫn dắt đủ sức tạo xu hướng.

Phải đến giai đoạn cuối phiên, cục diện mới có sự chuyển biến tích cực hơn. Dòng tiền bắt đầu nhập cuộc có chọn lọc, tập trung vào các nhóm nguyên vật liệu, bất động sản, bán lẻ và phân phối. Sự khởi sắc của những cổ phiếu này giúp bên mua dần chiếm ưu thế, qua đó kéo VN-Index thoát khỏi trạng thái lình xình và đóng cửa trong sắc xanh.

Một điểm trừ đáng chú ý trong phiên hôm nay là thanh khoản suy yếu. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 28.100 tỷ đồng , giảm hơn 26% so với phiên liền trước và cũng là mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Diễn biến này phản ánh tâm lý phòng thủ vẫn đang chi phối phần lớn nhà đầu tư.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tăng 12,07 điểm (+0,7%) lên 1.814,98 điểm; HNX-Index tăng 0,25 điểm (+0,1%) lên 252,72 điểm; UPCoM-Index tăng 0,73 điểm (+0,6%).

Bảng điện tử hôm nay nghiêng khá rõ về phía mua, bất chấp việc nhiều cổ phiếu đầu ngành vẫn chịu áp lực giảm. Toàn thị trường ghi nhận 431 mã tăng (gồm 16 mã tăng trần), 857 mã giữ tham chiếu và 290 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu VN30 đóng góp 14 mã tăng, 4 mã đứng giá và 12 mã giảm. Nhờ sự nâng đỡ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số VN30-Index vẫn tăng gần 22 điểm, lên 2.018 điểm.

VN-Index phục hồi sau 7 phiên giảm liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Đà hồi phục của VN-Index trong phiên chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là VHM (+2,6%), GVR (tăng trần), VNM (+5%), MSN (+5,8%), MWG (+4,7%), HPG (+1,5%), HVN (+3,6%), PNJ (+6,8%), TCB (+1,2%) và FPT (+1,5%). Đà khởi sắc đồng loạt của nhóm bluechip, đặc biệt là các cổ phiếu tiêu dùng và bán lẻ, đóng vai trò then chốt giúp chỉ số duy trì sắc xanh đến cuối phiên.

Ngược lại, áp lực kìm hãm đà tăng vẫn đến từ một số cổ phiếu lớn. Nhóm cổ phiếu liên quan đến “hệ sinh thái” HDB giảm 2,3%, trong khi VJC mất 4,4%, trở thành 2 mã kéo lùi chỉ số mạnh nhất.

Bên cạnh đó, nhóm năng lượng và ngân hàng cũng giao dịch kém tích cực với GAS (-1%), PLX (-2%), POW (-2,9%), LPB (-0,7%), VPB (-0,4%), CTG (-0,3%), STB (-0,6%) và VPX (-1,4%).

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng nhưng quy mô đã thu hẹp đáng kể, chỉ còn khoảng 600 tỷ đồng . Lực bán tập trung chủ yếu VIC (- 364 tỷ đồng ), ACB (- 225 tỷ đồng ), VCB (- 194 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, MSN được khối ngoại gom ròng khoảng 350 tỷ đồng , trong khi FPT ghi nhận giá trị mua ròng 271 tỷ đồng . Đáng chú ý, đây đều là những doanh nghiệp vừa khép lại năm tài chính 2025 với kết quả kinh doanh tích cực, tạo cơ sở hỗ trợ cho diễn biến giá cổ phiếu.

Cụ thể, Tập đoàn Masan ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 6.764 tỷ đồng , tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của tập đoàn, chỉ xếp sau năm 2021. Nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường từ thương vụ thoái vốn mảng thức ăn chăn nuôi trong năm 2021, kết quả năm 2025 thực chất là mức cao kỷ lục và vượt 39% kế hoạch đề ra.

Trong khi đó, tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam là FPT đạt lợi nhuận sau thuế 11.226 tỷ đồng , tăng 19% so với năm 2024 và thiết lập mức lãi cao nhất từ trước đến nay.