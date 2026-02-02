Thủ tướng yêu cầu không để ách tắc hàng hóa qua các cửa khẩu

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp giải quyết việc lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu, không để xảy ra ách tắc do nguyên nhân chủ quan. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

Công điện được gửi tới Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, Bộ Công Thương được giao chủ trì theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý.

Bộ Công Thương cần đẩy mạnh các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa; đồng thời phối hợp với địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân phải được thực hiện trong mọi tình huống.

Bộ Tài chính chủ trì chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết và chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thực hiện chi trả gộp lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3 vào kỳ chi trả tháng 2.

Bộ cũng được yêu cầu kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, không để người dân thiếu đói trong dịp Tết và thời kỳ giáp hạt.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm bảo đảm cân đối cung cầu lương thực, thực phẩm, nhất là các mặt hàng thiết yếu; điều hòa cung cầu giữa các vùng, phục vụ tốt nhu cầu trong nước và xuất khẩu, góp phần ổn định giá cả. Đồng thời, Bộ cần phối hợp giải quyết việc lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu, không để xảy ra ách tắc do nguyên nhân chủ quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tăng cường quản lý hoạt động lễ hội, du lịch trong dịp Tết; yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch niêm yết giá công khai, không nâng giá, ép giá khách.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá; chủ động các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, góp phần ổn định thị trường và đời sống Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.