Chưa kịp sắm Tết, bà nội trợ đã ‘đau đầu’ vì giá thịt, trứng

Chưa bước vào cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán 2026 nhưng giá nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu, đặc biệt là thịt heo và trứng gia cầm, đã có xu hướng tăng rõ rệt.

Tại TP.HCM, không ít bà nội trợ bắt đầu “đứng ngồi không yên” khi chi phí cho mâm cơm hàng ngày lẫn kế hoạch chuẩn bị Tết đều phải tính toán kỹ lưỡng hơn.

Giá thịt heo nhích từng ngày

Khảo sát tại một số chợ truyền thống tại TP.HCM sáng 31/1, giá thịt heo đang ở mức khá cao so với 1 tuần trước. Theo chị Trương Thị Linh, tiểu thương bán thịt heo lâu năm, giá các loại thịt phổ biến dao động từ 120.000 đến 250.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại nhiều chợ truyền thống ở TP.HCM tăng sớm trước Tết.

Cụ thể, ba rọi thường có giá 200.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 230.000 đồng/kg. Sườn non có giá 230.000 - 250.000 đồng/kg. Trong khi đó, nạc dăm ở mức 180.000 đồng/kg, thịt đùi 130.000 đồng/kg, xương heo khoảng 120.000 đồng/kg.

“Mỗi ngày, giá nhập tăng khoảng 2.000 đồng/kg, tính ra 10 ngày nay đã tăng gần 20.000 đồng/kg rồi nhưng giá bán ra chỉ dám tăng nhẹ vì chúng tôi sợ mất khách”, chị Linh cho biết.

Tuy nhiên, so sánh với các loại thực phẩm khác, chị Linh khẳng định giá thịt heo dù tăng nhưng vẫn thấp hơn thịt bò. Hiện thịt bò bán tại chợ dao động khoảng 320.000 đồng/kg, các loại thịt bò “chuẩn” đều trên 300.000 đồng/kg, chưa kể một số phần còn tăng thêm vài chục nghìn so với trước. "Nhiều người nói giá thịt heo giờ bằng giá thịt bò là không đúng", chị thông tin.

Tiểu thương cho biết giá nhập thịt heo tăng từng ngày nhưng vẫn cố giữ giá để không mất khách quen.

Tại chợ Tân Định, một trong những chợ truyền thống lớn ở trung tâm TP.HCM, không khí mua bán đã bắt đầu nhộn nhịp hơn. Bà Lưu Ngọc Anh, tiểu thương kinh doanh thịt heo, cho biết giá thịt thường tăng mạnh từ khoảng ngày 25 tháng Chạp trở đi.

“Những ngày sát Tết, giá có thể tăng theo ngày, thậm chí tăng mấy chục nghìn đồng/kg mỗi ngày. Có năm giá tăng mạnh mà vẫn không có hàng để bán”, bà Ngọc Anh nói.

Theo bà, sườn non và ba rọi là hai mặt hàng “chủ lực” nên luôn trong tình trạng khan hiếm. Những năm trước, ba rọi rút xương và sườn non từng có thời điểm lên tới 350.000 - 400.000 đồng/kg nhưng vẫn "cháy" hàng.

Các tiểu thương cho biết, những ngày gần đây, sức mua tại chợ đã tăng nhẹ và được dự báo sẽ còn tăng cao hơn khi Tết cận kề. Giá tăng dịp Tết là chuyện năm nào cũng có, nhưng năm nay có thể tăng mạnh hơn do nguồn cung ít hơn.

Thịt heo vẫn là nguyên liệu không thể thiếu trong mâm cơm, buộc nhiều gia đình phải tính toán chi tiêu chặt chẽ.

Khảo sát cho thấy giá heo hơi tại các tỉnh thành khu vực miền Nam hiện dao động trong khoảng 75.000 - 78.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn - nơi cung ứng phần lớn thịt heo cho TP.HCM - mỗi đêm tiếp nhận trung bình hơn 5.300 con heo. Giá heo mảnh tại đây cũng đang được thương lái điều chỉnh tăng mạnh, lên mức 95.000 - 100.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 20.000 đồng/kg so với tháng trước.

Lý giải việc giá thịt heo tăng cao, ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai - cho biết, dịch bệnh và bão lũ trong thời gian qua đã khiến tổng đàn heo tại nhiều địa phương sụt giảm. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ lại bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm.

“Chi phí con giống và thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao, cộng với tâm lý e ngại rủi ro dịch bệnh khiến người chăn nuôi thận trọng trong việc tái đàn. Vì vậy, nguồn cung khó có thể phục hồi nhanh trong ngắn hạn”, ông Đoán phân tích.

Tuy nhiên, ông Đoán dự báo đà tăng giá có thể chững lại trong những tuần sát Tết. Các doanh nghiệp bán lẻ và chế biến đã chủ động kịch bản bình ổn, trong đó có việc dự trữ thịt heo đông lạnh để can thiệp khi giá tăng quá nóng.

Giá trứng gia cầm nhích lên khi chi phí thức ăn chăn nuôi tăng và nhu cầu Tết bắt đầu cao dần.

Không riêng thịt heo, trứng gia cũng đang dần tăng giá do chi phí thức ăn chăn nuôi tại các trang trại tăng cao. Hiện trứng gà ta được bán với giá khoảng 33.000 đồng/chục. Trứng gà công nghiệp dao động từ 30.000 - 35.000 đồng/chục, tùy loại và nguồn hàng. Trứng vịt có giá từ 30.000 - 32.000 đồng/chục.

Đau đầu tính toán chi tiêu Tết

Trước diễn biến giá cả leo thang, người tiêu dùng, đặc biệt là các bà nội trợ, buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong chi tiêu. Bà Lê Thị Thái (57 tuổi, ngụ phường An Khánh) cho biết gia đình bà đã bắt đầu điều chỉnh khẩu phần ăn từ vài tuần nay.

“Giá thịt, trứng tăng sớm quá, giờ đi chợ là phải tính toán từng món. Tết còn chưa tới mà đã lo, sợ sát Tết giá còn tăng nữa thì không biết xoay xở sao, nhưng nếu đắt quá thì mình buộc phải mua ít lại thôi”, bà Thái chia sẻ.

Theo bà, thịt heo vẫn là nguyên liệu không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết. Điều khiến nhiều bà nội trợ lo lắng nhất không phải là mức tăng hiện tại mà là nguy cơ giá tiếp tục “nhảy vọt” trong những ngày cận Tết.

Người tiêu dùng mua sắm cầm chừng, ưu tiên mua vừa đủ trong bối cảnh giá thực phẩm còn biến động.

Nhiều gia đình khác cũng chọn cách mua sắm dè dặt hơn, ưu tiên các phần thịt rẻ hơn như thịt đùi, xương, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường để tránh mua vào thời điểm giá “đỉnh”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Bích Vân (phường An Khánh, TP.HCM) cho biết giá thịt, trứng tăng vài nghìn nghe thì không nhiều, nhưng cộng lại mỗi ngày một ít, cả tháng là thấy rõ, giờ chỉ mong sát Tết giá đừng tăng thêm.

Một số người tiêu dùng cũng bắt đầu thay đổi thói quen mua sắm, lựa chọn các chương trình bình ổn tại siêu thị. Tâm lý chung là thận trọng, mua vừa đủ dùng, tránh mua nhiều trong bối cảnh giá cả còn biến động.