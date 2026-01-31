TP.HCM dành gần 6.000 tỷ đồng chăm lo người dân dịp Tết Bính Ngọ

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, TP.HCM triển khai loạt hoạt động chăm lo người dân với tổng kinh phí gần 6.000 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ hộ khó khăn, công nhân và người lao động trên toàn địa bàn.

Người dân mua sắm các mặt hàng thiết yếu tại "siêu thị mini 0 đồng" ở Công viên nước Đầm Sen. Ảnh: BTC.

Chiều 31/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị đồng hành tổ chức Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình".

Phát biểu tại ngày hội, bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - cho biết công tác chăm lo Tết năm nay được triển khai theo hướng trọng tâm, thực chất và toàn diện, với tổng kinh phí hơn 5.900 tỷ đồng .

Các hoạt động được thiết kế đa dạng, gắn với chức năng của từng tổ chức chính trị - xã hội, kết hợp giữa chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Cụ thể, chương trình gồm nhiều hoạt động cộng đồng như góc phố ngày Tết, hội thi gói bánh chưng, trò chơi dân gian, bữa cơm đại đoàn kết; đồng thời triển khai các mô hình hỗ trợ thiết thực như "Mái ấm mùa xuân", "Siêu thị 0 đồng", hỗ trợ tiêu thụ nông sản, chăm lo cho nông dân, công nhân, người lao động, phụ nữ và cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với các hoạt động cấp thành phố, chương trình "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" còn được tổ chức đồng loạt tại 168 xã, phường, đặc khu và lan tỏa đến từng khu dân cư, tạo điều kiện để người dân đón Tết trong không khí gắn kết, sẻ chia.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thông tin về các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ. Ảnh: Việt Dũng/SGGP.

Trong khuôn khổ chương trình, mô hình "siêu thị mini 0 đồng" do PNJ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khởi xướng, với sự đồng hành của Quỹ Niềm Tin Vàng (ODF), Hội Nữ doanh nhân TP.HCM và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).

Chương trình được triển khai với tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng , nhằm chăm lo Tết cho 15.000 hộ gia đình cận nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi hộ được nhận phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng để tự lựa chọn các nhu yếu phẩm và nguyên vật liệu phục vụ sinh hoạt Tết.

Trong tổng số 15.000 suất, ban tổ chức bố trí 3.950 suất tại 3 cụm siêu thị tập trung gồm Công viên nước Đầm Sen - phường Bình Thới (1.500 suất), phường Phú Lợi (1.350 suất, địa bàn Bình Dương cũ) và phường Bà Rịa (1.100 suất).

Theo ghi nhận tại cụm siêu thị Công viên nước Đầm Sen, người dân có thể dùng phiếu mua hàng để mua sắm đầy đủ các mặt hàng phục vụ Tết như gạo, bánh Tết, sữa, dầu ăn, mì gói, bánh kẹo, bột giặt, khăn giấy, kem đánh răng và các loại thực phẩm khô, với mức giá phải chăng.

11.050 suất còn lại được phân bổ tại 47 cửa hàng Co.op Food trên địa bàn TP.HCM, giúp người dân tiếp cận điểm mua sắm gần nơi cư trú, linh hoạt thời gian và mở rộng phạm vi hỗ trợ so với hình thức tổ chức tập trung.