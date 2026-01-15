Doanh nghiệp 'giữ chân' nhân sự bằng lộ trình thăng tiến rõ ràng

Trong bối cảnh cạnh tranh nhân tài gay gắt, nhiều doanh nghiệp đã thành công "giữ chân" nhân viên nhờ lộ trình thăng tiến rõ ràng, qua đó giảm tỷ lệ nghỉ việc xuống mức thấp nhất có thể.

Tại Diễn đàn thường niên GEARS@VIETNAM 2026 với chủ đề "Vai trò của lãnh đạo và văn hóa trong kiến tạo môi trường làm việc bền vững" diễn ra ngày 15/1 tại TP.HCM, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho rằng bình đẳng giới tại nơi làm việc không phải là sự ưu ái cho một giới, mà là quá trình gỡ bỏ các rào cản vô hình, qua đó giúp mọi nhân tài (không phân biệt giới) được cống hiến, trưởng thành và lãnh đạo.

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 cũng đã đề ra các mục tiêu cụ thể, trong đó nhấn mạnh: Thu hẹp khoảng cách giới trong tiếp cận việc làm, thu nhập và cơ hội thăng tiến; tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; xây dựng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng, không định kiến giới; bảo đảm phụ nữ và nam giới có điều kiện phát huy đầy đủ năng lực, đóng góp cho sự phát triển chung.

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: BTC.

Thực hiện những mục tiêu kể trên không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan Đảng và Nhà nước, mà còn là nhiệm vụ chung của toàn xã hội.

Trong quan điểm của Đảng và Chính phủ đã nhấn mạnh rằng: mỗi thành phần kinh tế, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp và từng cộng đồng xã hội đều có vai trò đóng góp vào mục tiêu bình đẳng giới quốc gia. Bình đẳng giới không chỉ là chính sách xã hội, mà còn là yêu cầu về năng lực cạnh tranh, chất lượng nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế.

Cần lộ trình thăng tiến rõ ràng

Tại diễn đàn, ông Lê Quang Bình, Giám đốc ECUE, chủ nhiệm Chương trình GEARS@VIETNAM, cho rằng quản trị bình đẳng giới không đơn thuần là việc đếm xem doanh nghiệp có bao nhiêu lao động nam hay bao nhiêu lao động nữ.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp đều mong muốn thúc đẩy bình đẳng giới, nhưng lại lúng túng ở khâu quản trị: làm sao để đo lường, theo dõi và cải thiện một cách hệ thống.

Giám đốc ECUE phân tích từ dữ liệu GEARS, nhiều doanh nghiệp đã phát hiện và triển khai những thực hành đáng chú ý. Thậm chí, có doanh nghiệp đã phá vỡ "trần kính" ở cấp lãnh đạo, đạt tỷ lệ nữ lãnh đạo điều hành lên tới 30%, cao hơn mức trung bình của ngành. Nhiều doanh nghiệp trong những ngành vốn được coi là "không phù hợp với nữ", nhưng vẫn đạt tỷ lệ nữ lãnh đạo vượt trội nhờ thiết kế chính sách và môi trường làm việc phù hợp.

Một điểm nổi bật khác là việc xây dựng lộ trình thăng tiến nội bộ rõ ràng. Khi nhân viên nhìn thấy con đường nghề nghiệp của mình trong doanh nghiệp, mức độ gắn bó và cam kết sẽ tăng cao hơn rất nhiều. Một số doanh nghiệp có đến 70-86% các trường hợp thăng tiến nội bộ là dành cho nữ, nhờ quy trình minh bạch và chủ động phát triển nguồn nhân lực nữ.

Ông Lê Quang Bình, Giám đốc ECUE, chủ nhiệm Chương trình GEARS@VIETNAM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Qua cách làm trên, nhiều doanh nghiệp đạt tỷ lệ giữ chân nhân sự rất cao, với tỷ lệ nghỉ việc chỉ ở mức 2-7%. Trong bối cảnh cạnh tranh nhân tài ngày càng gay gắt, đây là một lợi thế chiến lược rõ ràng.

Theo ông Bình, GEARS giúp lãnh đạo doanh nghiệp trả lời hàng loạt câu hỏi quản trị quan trọng, như nhân viên có cảm nhận được sự công bằng và minh bạch trong cơ hội phát triển hay không, doanh nghiệp đang mất nhân tài ở đâu trong "đường ống" nhân sự và các chính sách hiện có đã thực sự đi vào cuộc sống hay vẫn chỉ nằm trên giấy.

Thông qua dữ liệu, nhiều doanh nghiệp phát hiện những "điểm mù" đáng lưu ý: có năm tuyển dụng 100% là lao động nam mà không hề có chủ trương phân biệt giới; có nơi phụ nữ được đào tạo ít hơn dù chiếm đa số lực lượng lao động; thậm chí có doanh nghiệp mà nữ lãnh đạo cấp cao rời đi nhiều hơn các nhóm khác.

Cần giải pháp cho "câu chuyện sau giờ làm"

Cũng tại diễn đàn, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS), lại đưa ra góc nhìn khác ít tính kỹ thuật hóa hơn.

Là người từng tham gia nhiều hoạt động ở cấp quốc gia, bà nhận thấy Việt Nam thực tế đã tạo ra khá nhiều điều kiện thuận lợi cho nữ giới tiếp cận vai trò lãnh đạo. Tuy nhiên, cách tiếp cận vẫn còn nặng về quy trình, công cụ, mà thiếu góc nhìn nhân văn và thực tiễn.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS). Ảnh: BTC.

Bà My cho rằng cần nhìn nhận đầy đủ vai trò kép của phụ nữ: vừa làm việc chuyên môn, vừa gánh vác gia đình, xã hội. Điều quan trọng không chỉ nói về bình đẳng, mà là xây dựng hạ tầng và chính sách đủ mạnh để phụ nữ thực sự cân bằng được công việc và cuộc sống. Yếu tố này giúp đóng góp hiệu quả cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội, từ nông nghiệp đến công nghiệp, thương mại và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch AgriS gợi ý doanh nghiệp cần xây dựng môi trường làm việc để giải quyết trực tiếp câu chuyện sau giờ làm của phụ nữ. Trước đây, hệ thống AgriS giảm 50% học phí cho sinh viên, nhân viên, đối tác và con em của họ, một cách hỗ trợ thiết thực nhằm giảm áp lực ngoài công việc, chứ không phải tăng thêm khối lượng giảng dạy hay trách nhiệm khác.

"Hay như việc toàn hệ thống được nghỉ một ngày vào sinh nhật Chủ tịch, không phải vì đặc quyền cá nhân, mà xuất phát từ mong muốn rất đời thường: Chủ tịch muốn nghỉ ngơi và cho cả hệ thống cùng có một ngày. Đó cũng là một cách tiếp cận bình đẳng giới: không máy móc, không khẩu hiệu", bà My nhìn nhận.