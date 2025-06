Điều gì đang diễn ra với cổ phiếu SHB?

Từ trung tuần tháng 3 đến nay, cổ phiếu SHB ghi nhận thanh khoản hàng phiên tăng đột biến, đưa cổ phiếu này vào nhóm dẫn đầu toàn thị trường về thanh khoản giao dịch.

SHB đang là cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường tính từ trung tuần tháng 3 đến nay. Ảnh: T.L.

Tính từ đầu năm, thị giá SHB tăng gần 50%, hiện giao dịch quanh mức 13.550 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản bình quân cao nhất ngành ngân hàng cùng giai đoạn.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch gần nhất, SHB tiếp tục là cổ phiếu có thanh khoản dẫn đầu toàn thị trường với trên 76,8 triệu cổ phiếu khớp lệnh giao dịch, tương đương giá trị trên 1.060 tỷ đồng .

Thanh khoản cao nhất thị trường

Thực tế, thanh khoản giao dịch cổ phiếu SHB đã ghi nhận xu hướng bùng nổ kể từ trung tuần tháng 3 đến nay, cùng thời điểm thị giá cổ phiếu này tăng vọt.

Tính từ giữa tháng 3, thị giá SHB đã tăng ròng gần 40%, cổ phiếu ngân hàng của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cũng ghi nhận tới 8 phiên khớp lệnh trên 100 triệu cổ phiếu giai đoạn này, là mã chứng khoán có thanh khoản cao nhất trong rổ vốn hóa lớn VN30 và nhóm ngành ngân hàng.

Trong hơn 2 tháng trở lại đây, SHB thường xuyên đứng top 1 về thanh khoản giao dịch hàng phiên, cho thấy mức độ đại chúng của mã chứng khoán này và sự quan tâm của nhà đầu tư với cổ phiếu SHB trên thị trường.

Trung bình 10 phiên giao dịch gần nhất, khối lượng cổ phiếu khớp lệnh của SHB cũng đạt trên 81 triệu đơn vị, cao nhất thị trường và tăng trên 4 lần so với bình quân giai đoạn đầu năm.

Sức hấp dẫn của SHB cũng thu hút nhóm nhà đầu tư nước ngoài với khối lượng mua ròng của khối ngoại lên đến hàng chục triệu cổ phiếu từ đầu năm.

Hiện tại, vốn hóa SHB đã đạt trên 55.000 tỷ đồng , tương đương hơn 2,1 tỷ USD . Vốn điều lệ ở mức 40.658 tỷ đồng , thuộc top 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Cổ phiếu SHB bật tăng mạnh từ trung tuần tháng 3, cùng thời điểm thanh khoản "bùng nổ". Ảnh: Tradingview.

Trong báo cáo Dự phóng tái cơ cấu ETF quý II/2025 công bố mới đây, các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Yuanta dự báo SHB sẽ là một trong 3 cổ phiếu được 2 quỹ ETF điều chỉnh danh mục theo hướng tăng mạnh trong kỳ cơ cấu quý II.

Cụ thể, Yuanta ước tính quỹ FTSE ETF sẽ mua thêm 17,7 triệu cổ phiếu SHB, trong khi quỹ VNM ETF sẽ mua thêm khoảng 4 triệu cổ phiếu ngân hàng này.

Vừa qua, SHB cũng thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 vào ngày 10/6 và ngày 20/6 là ngày thanh toán. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, SHB sẽ chi trả cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 18%, gồm 5% bằng tiền và 13% bằng cổ phiếu.

Vì sao SHB hút tiền?

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025, nhiều cổ đông nhà băng này đã đưa ra kỳ vọng vào giá trị cổ phiếu SHB, cho rằng thị giá SHB chưa phản ánh đúng giá trị nội tại của ngân hàng và còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Thực tế, theo Công ty Chứng khoán MayBank, SHB là số ít cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá thấp, P/E chỉ 5,28 và P/B ở mức 0,9. Năm 2024, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của ngân hàng này đạt 21,4%, thuộc top cao nhất toàn ngành, biên lãi ròng (NIM) đạt 3,26%, trong khi chỉ số CIR ở mức 24,5%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành và đã duy trì xếp hạng này trong nhiều năm.

Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích, với quy mô tài sản và dư nợ cho vay hiện tại, SHB đang có dư địa lớn trong cải thiện biên lợi nhuận nếu hoạt động cho vay bán lẻ tiếp tục được đẩy mạnh.

SHB DỰ KIẾN LÃI KỶ LỤC TRON NĂM 2025 Nguồn: BCTC NH. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2094 3026 3268 6260 9689 9239 11569 14500

Cũng theo nhóm chuyên gia phân tích tại Chứng khoán Maybank, dựa trên các quan sát trong 12 tháng qua và cuộc họp với ngân hàng vào tháng 4, SHB đang có loạt chuyển đổi nội bộ đáng chú ý.

Hiện tại, nhà băng này đang triển khai chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước, cùng các đối tác công nghệ hàng đầu như SAP Fiooner, Amazon…. Ngân hàng cũng đã thành lập đội ngũ chuyển đổi trong từng phòng ban để dẫn dắt sự thay đổi; triển khai các sáng kiến để cải thiện quản trị doanh nghiệp, bao gồm cả quan hệ nhà đầu tư…

Chứng khoán Maybank đánh giá loạt chuyển đổi trên đã đem lại các kết quả tích cực, phản ánh rõ nét vào các chỉ số hoạt động của ngân hàng.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý I, SHB ghi nhận tổng tài sản đạt 790.742 tỷ đồng , tăng 6% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đạt 575.777 tỷ đồng , tăng 7,8%. Ngân hàng do ông Đỗ Quang Hiển ngồi ghế Chủ tịch ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I gần gần 4.400 tỷ đồng , tăng 9% so với cùng kỳ và hoàn thành 30% kế hoạch cả năm.

Năm nay, SHB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 16%; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; tổng tài sản vượt 832.000 tỷ đồng và hướng tới mục tiêu đạt cột mốc 1 triệu tỷ đồng tài sản vào năm 2026.

Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 14.500 tỷ đồng , tăng 25% so với năm 2024. Những chuyển đổi từ nội tại mang tính chiến lược, cốt lõi đang phản ánh ngày càng rõ nét vào kết quả hoạt động cũng như tác động đến giá trị cổ phiếu SHB trong mắt nhà đầu tư.