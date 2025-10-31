Tài sản Vingroup vượt 1 triệu tỷ đồng

Tại ngày 30/9, tổng tài sản Vingroup đã đạt 1,087 triệu tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm và là doanh nghiệp tư nhân (ngoài ngân hàng) đầu tiên của Việt Nam cán mốc triệu tỷ tài sản.

Tập đoàn Vingroup cùa tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi ròng 7.565 tỷ đồng trong 9 tháng. Ảnh: VIC.

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, cho biết doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm nay đạt 169.611 tỷ đồng , tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau 3 quý, doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam lãi ròng 7.565 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch đặt ra cho cả năm.

Đáng chú ý, tại ngày 30/9, tổng tài sản Vingroup đã đạt hơn 1,087 triệu tỷ đồng , tăng 30% so với đầu năm và là doanh nghiệp tư nhân (ngoài nhóm ngân hàng) đầu tiên của Việt Nam đạt cột mốc triệu tỷ tài sản.

Hiện tại, Vingroup cũng đang là doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam với vốn hóa xấp xỉ 800.000 tỷ đồng .

TÀI SẢN VINGROUP VƯỢT MỐC 1 TRIỆU TỶ ĐỒNG Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 9T2025 Tổng tài sản Tỷ đồng 180451 213792 287974 403741 422504 428384 577407 667656 836604 1087870

Trong báo cáo kết quả kinh doanh, Vingroup cho biết với trụ cột Công nghệ - Công nghiệp, VinFast tiếp tục ghi nhận tăng trưởng với 110.362 ôtô điện được bàn giao trên toàn cầu trong 9 tháng, tăng 149% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thị trường nội địa, doanh số VinFast đạt 103.884 xe sau 9 tháng, cao nhất từ trước đến nay đối với một thương hiệu ôtô tại Việt Nam. Các mẫu VF 3, VF 5, VF 6 và Herio Green đều nằm trong nhóm xe bán chạy nhất.

Ở mảng xe máy điện tổng số xe bàn giao sau 9 tháng của hãng đạt 234.536 xe, tăng gần 6 lần. Riêng trong tháng 9, VinFast giới thiệu 3 mẫu xe máy điện thế hệ mới có thiết kế hỗ trợ 2 pin, với một pin có thể tháo rời, giúp tăng quãng đường di chuyển và nâng cao sự linh hoạt. Song song, VinFast và V-Green tiếp tục mở rộng hệ sinh thái xanh với mô hình tủ đổi pin, được triển khai trên toàn quốc với sự tham gia của các chuỗi bán lẻ lớn như FPT Shop, Thế Giới Di Động…

Trong tháng 10, Vingroup đã gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim với việc thành lập Công ty VinMetal.

Ở khối Thương mại Dịch vụ, trong 9 tháng, Vinhomes ghi nhận kết quả bán hàng khả quan tại các đại đô thị với tổng doanh số đạt 162.582 tỷ đồng , tăng 96%. Doanh số chưa ghi nhận đến cuối tháng 9 đạt 223.937 tỷ đồng , tăng 93% đồng thời là mức cao kỷ lục.

Báo cáo tài chính mới công bố của Vinhomes cho biết công ty đạt 51.092 tỷ đồng doanh thu sau 9 tháng, và lãi ròng 15.313 tỷ đồng .

Liên quan lĩnh vực bất động sản này, Vingroup cũng đã ra mắt thương hiệu Vin New Horizon - mô hình đô thị và dịch vụ cho người cao tuổi - được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhưng trước mắt sẽ thực hiện tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM).

Ở lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl ghi nhận tổng doanh thu vận hành 9 tháng đạt 12.700 tỷ đồng , trong đó doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống (bao gồm cả các cơ sở do Vinpearl trực tiếp sở hữu và các cơ sở do Vinpearl quản lý) đạt khoảng 8.100 tỷ, tăng 27%; và doanh thu từ VinWonders (bao gồm các cơ sở được VinWonders quản lý) đạt 3.800 tỷ đồng , tăng 29%.

Với mảng Năng lượng xanh, trong quý III, Vingroup đã khởi công 2 dự án trọng điểm là Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Nhà máy điện LNG Hải Phòng - dự án điện khí hóa lỏng lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, Vingroup và VinEnergo tiếp tục mở rộng hợp tác thông qua các thỏa thuận chiến lược với UBND tỉnh Gia Lai, PT. Sulsel Andalan Energi (Indonesia), và FIMO về phát triển năng lượng tái tạo.