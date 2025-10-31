Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Tài sản Vingroup vượt 1 triệu tỷ đồng

  • Thứ sáu, 31/10/2025 00:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tại ngày 30/9, tổng tài sản Vingroup đã đạt 1,087 triệu tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm và là doanh nghiệp tư nhân (ngoài ngân hàng) đầu tiên của Việt Nam cán mốc triệu tỷ tài sản.

Tập đoàn Vingroup cùa tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi ròng 7.565 tỷ đồng trong 9 tháng. Ảnh: VIC.

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, cho biết doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm nay đạt 169.611 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau 3 quý, doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam lãi ròng 7.565 tỷ  đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch đặt ra cho cả năm.

Đáng chú ý, tại ngày 30/9, tổng tài sản Vingroup đã đạt hơn 1,087 triệu tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm và là doanh nghiệp tư nhân (ngoài nhóm ngân hàng) đầu tiên của Việt Nam đạt cột mốc triệu tỷ tài sản.

Hiện tại, Vingroup cũng đang là doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam với vốn hóa xấp xỉ 800.000 tỷ đồng.

TÀI SẢN VINGROUP VƯỢT MỐC 1 TRIỆU TỶ ĐỒNG
Nguồn: BCTC DN.
Nhãn2016201720182019202020212022202320249T2025
Tổng tài sản Tỷ đồng 1804512137922879744037414225044283845774076676568366041087870

Trong báo cáo kết quả kinh doanh, Vingroup cho biết với trụ cột Công nghệ - Công nghiệp, VinFast tiếp tục ghi nhận tăng trưởng với 110.362 ôtô điện được bàn giao trên toàn cầu trong 9 tháng, tăng 149% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thị trường nội địa, doanh số VinFast đạt 103.884 xe sau 9 tháng, cao nhất từ trước đến nay đối với một thương hiệu ôtô tại Việt Nam. Các mẫu VF 3, VF 5, VF 6 và Herio Green đều nằm trong nhóm xe bán chạy nhất.

Ở mảng xe máy điện tổng số xe bàn giao sau 9 tháng của hãng đạt 234.536 xe, tăng gần 6 lần. Riêng trong tháng 9, VinFast giới thiệu 3 mẫu xe máy điện thế hệ mới có thiết kế hỗ trợ 2 pin, với một pin có thể tháo rời, giúp tăng quãng đường di chuyển và nâng cao sự linh hoạt. Song song, VinFast và V-Green tiếp tục mở rộng hệ sinh thái xanh với mô hình tủ đổi pin, được triển khai trên toàn quốc với sự tham gia của các chuỗi bán lẻ lớn như FPT Shop, Thế Giới Di Động…

Trong tháng 10, Vingroup đã gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim với việc thành lập Công ty VinMetal.

Ở khối Thương mại Dịch vụ, trong 9 tháng, Vinhomes ghi nhận kết quả bán hàng khả quan tại các đại đô thị với tổng doanh số đạt 162.582 tỷ đồng, tăng 96%. Doanh số chưa ghi nhận đến cuối tháng 9 đạt 223.937 tỷ đồng, tăng 93% đồng thời là mức cao kỷ lục.

Báo cáo tài chính mới công bố của Vinhomes cho biết công ty đạt 51.092 tỷ đồng doanh thu sau 9 tháng, và lãi ròng 15.313 tỷ đồng.

Liên quan lĩnh vực bất động sản này, Vingroup cũng đã ra mắt thương hiệu Vin New Horizon - mô hình đô thị và dịch vụ cho người cao tuổi - được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhưng trước mắt sẽ thực hiện tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM).

Ở lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl ghi nhận tổng doanh thu vận hành 9 tháng đạt 12.700 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống (bao gồm cả các cơ sở do Vinpearl trực tiếp sở hữu và các cơ sở do Vinpearl quản lý) đạt khoảng 8.100 tỷ, tăng 27%; và doanh thu từ VinWonders (bao gồm các cơ sở được VinWonders quản lý) đạt 3.800 tỷ đồng, tăng 29%.

Với mảng Năng lượng xanh, trong quý III, Vingroup đã khởi công 2 dự án trọng điểm là Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Nhà máy điện LNG Hải Phòng - dự án điện khí hóa lỏng lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, Vingroup và VinEnergo tiếp tục mở rộng hợp tác thông qua các thỏa thuận chiến lược với UBND tỉnh Gia Lai, PT. Sulsel Andalan Energi (Indonesia), và FIMO về phát triển năng lượng tái tạo.

Cổ phiếu Vingroup kìm chân VN-Index

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 30/10 trong sắc đỏ khi VN-Index giảm hơn 16 điểm, tiếp tục lỡ hẹn với cột mốc 1.700 điểm trước sức ép của cổ phiếu vốn hóa lớn.

9 giờ trước

Á hậu Phương Nhi làm cổ đông công ty con của Vingroup

Con trai, con dâu cùng con gái của ông Phạm Nhật Vượng cùng sở hữu vốn tại Vin New Horizon - công ty mới thành lập, quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp ở Cần Giờ.

14 giờ trước

Vingroup được Congo giao 6.300 ha đất miễn phí làm đại đô thị ven sông

Chính quyền thủ đô Kinshasa (Congo) sẽ cấp đất miễn phí cho Vingroup để phát triển đại đô thị ven sông và hợp tác xây dựng hệ thống giao thông xanh.

14:11 25/10/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

vingroup lãi tài sản vingroup vingroup 1 triệu tỷ Thế giới Di động Vingroup VinFast vingroup vic phạm nhật vượng

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

Đọc tiếp

Vinamilk dat doanh thu ky luc hinh anh

Vinamilk đạt doanh thu kỷ lục

4 giờ trước 21:53 30/10/2025

0

Vinamilk ghi nhận doanh thu quý III cao kỷ lục với gần 17.000 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ tăng trưởng ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

SHB tinh tang von len tren 2 ty USD hinh anh

SHB tính tăng vốn lên trên 2 tỷ USD

4 giờ trước 21:46 30/10/2025

0

SHB dự kiến tăng vốn thêm 7.500 tỷ đồng thông qua phát hành 750 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng, qua đó lọt top 4 ngân hàng tư nhân lớn nhất.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý