Cổ đông Nhà nước sắp nhận 7.000 tỷ tiền mặt từ 3 'ông lớn' ngân hàng

  • Thứ hai, 6/10/2025 16:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Số lượng cổ tức tiền mặt mà cổ đông Nhà nước được nhận từ 3 ngân hàng quốc doanh (VietinBank, BIDV, Vietcombank) đạt gần 7.000 tỷ đồng.

NHNN dự kiến thu về gần 7.000 tỷ đồng tiền mặt từ đợt chi trả cổ tức năm 2024 của loạt ngân hàng quốc doanh. Ảnh: SBV.

Theo nghị quyết của HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (HoSE: CTG), nhà băng sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/10 để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 4,5% (1 cổ phiếu nhận 450 đồng). Với hơn 5,36 tỷ cổ phiếu CTG đang lưu hành, VietinBank dự kiến chi hơn 2.416 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông, thời gian chi trả vào ngày 17/11. Đây là lần đầu ngân hàng trả cổ tức tiền mặt kể từ năm 2020.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hiện là cổ đông lớn nhất của VietinBank, nắm giữ 3,46 tỷ cổ phiếu, dự kiến nhận về khoảng 1.558 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ đông chiến lược Nhật Bản MUFG Bank, sở hữu gần 20% vốn ngân hàng, dự kiến thu về 477 tỷ đồng.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (HoSE: BID) cũng công bố kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 4,5%. Ngày chốt danh sách cổ đông là 15/10 và thời gian thanh toán dự kiến vào 14/11. Với hơn 7 tỷ cổ phiếu BID đang lưu hành, BIDV sẽ chi hơn 3.159 tỷ đồng để thực hiện đợt chi trả. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 4 năm nhà băng có tài sản lớn nhất Việt Nam mới quay lại trả cổ tức bằng tiền mặt.

NHNN cũng là cổ đông lớn nhất tại BIDV, sở hữu hơn 5,58 tỷ cổ phiếu (tương đương 81% vốn). Với lượng vốn đang nắm giữ, nhà điều hành chính sách tiền tệ dự kiến nhận 2.511 tỷ đồng cổ tức tiền mặt từ ngân hàng này. Cổ đông chiến lược KEB Hana Bank nắm 15% vốn cũng sẽ thu về hơn 472 tỷ đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) đã chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/10, ngày đăng ký cuối cùng 6/10 và ngày thanh toán dự kiến 24/10. Tổng số tiền Vietcombank chi ra cho đợt cổ tức này khoảng hơn 3.760 tỷ đồng.

Trong đó, NHNN với 74,8% vốn nắm giữ (hơn 6,25 tỷ cổ phiếu) sẽ nhận về gần 2.813 tỷ đồng. Cổ đông chiến lược Nhật Bản Mizuho Bank, nắm 15% vốn (hơn 1,25 tỷ cổ phiếu), dự kiến nhận 564 tỷ đồng. Ngoài ra, các cổ đông ngoại khác của Vietcombank như Quỹ đầu tư chính phủ Singapore (GIC) sở hữu 1,01% vốn (hơn 84,5 triệu cổ phiếu) sẽ nhận khoảng 38 tỷ đồng, trong khi T. Rowe Price Associates nắm 0,15% vốn (hơn 12,5 triệu cổ phiếu) thu về gần 6 tỷ đồng.

Tương tự VietinBank và BIDV, đây cũng là lần đầu tiên sau 4 năm Vietcombank mới trở lại chi trả cổ tức bằng tiền mặt, thay vì chia bằng cổ phiếu như những năm trước. Trước đó, tháng 3/2025, ngân hàng này đã hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 49,5%, nâng vốn điều lệ lên hơn 83.000 tỷ đồng, cao nhất trong hệ thống ngân hàng hiện nay.

Như vậy, NHNN - cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Vietcombank, BIDV, VietinBank - sẽ nhận tổng cộng hơn 6.880 tỷ đồng tiền mặt từ đợt trả cổ tức lần này của 3 nhà băng.

Từ đầu năm đến nay, nhiều ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán chia cổ tức tiền mặt. Hồi tháng 5, LPBank, VPBank, TPBank và VIB trả tiền cổ tức với tỷ lệ dao động 5-25%. Sau đó, SHB chia cổ tức tiền mặt 5%, còn ACB chia 10%. Cuối tháng 10, Techcombank cũng sẽ thanh toán cổ tức tỷ lệ 10%.

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

    Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
    • Thành lập: 1962
    • Cổ đông lớn: Ngân hàng Nhà nước
    • Chủ tịch: Nghiêm Xuân Thành
    • Mã cổ phiếu: VCB

    Website

  • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

    Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
    • Thành lập: 1957
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Chủ tịch: Bùi Quang Tiên
    • Mã cổ phiếu: BID

    Website

  • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)

    Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
    • Thành lập: 1988
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Chủ tịch: Tạm khuyết
    • Mã cổ phiếu: CTG

    Website

