Đón dòng vốn ngoại với cổ phiếu ngân hàng khi Việt Nam lên hạng

Một khi được nâng hạng, thị trường chứng khoán trong nước có thể thu hút hàng tỷ USD từ các quỹ đầu tư thụ động và chủ động trên toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng - vốn chiếm tỷ trọng lớn, thanh khoản cao - được dự đoán là nhóm ngành hưởng lợi đầu tiên. Việc nâng hạng thị trường kỳ vọng mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho chứng khoán Việt Nam, tương tự những gì đã diễn ra tại Qatar, UAE, Pakistan hay gần đây là Kuwait trong các giai đoạn được nâng hạng. Khi dòng vốn thụ động và chủ động từ các quỹ quốc tế bắt đầu chảy mạnh vào, những cổ phiếu thỏa mãn tiêu chuẩn về thanh khoản và quy mô thường được ưu tiên giải ngân, nhờ đóng vai trò điểm đến an toàn và hiệu quả của dòng vốn lớn.

Cổ phiếu hưởng lợi đã đón những tín hiệu tích cực đầu tiên

Trong 28 mã được dự báo vào rổ FTSE Global All Cap mới đây, có sự xuất hiện của 4 cổ phiếu ngân hàng, bao gồm SHB. Trong đó, theo báo cáo, SHB còn dư địa sở hữu nước ngoài cao nhất với 26%.

Nhiều năm qua, cổ phiếu SHB luôn duy trì vị thế thuộc nhóm dẫn đầu về thanh khoản trong khối ngân hàng, đồng thời sở hữu lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng lớn - yếu tố quan trọng trong việc được lựa chọn vào các bộ chỉ số như FTSE Russell hay MSCI. Quy mô giao dịch cao giúp SHB dễ dàng đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật về thanh khoản và giá trị thị trường, qua đó tăng khả năng được đưa vào danh mục của các quỹ ETF theo dõi thị trường mới nổi. Đây là nhóm quỹ thường ưu tiên lựa chọn các cổ phiếu lớn, minh bạch, dễ mua bán và có nền tảng tài chính ổn định - những đặc điểm đang hội tụ tại SHB.

Trong quý III, thanh khoản cổ phiếu SHB luôn dẫn đầu thị trường, dao động quanh 100 triệu cổ phiếu mỗi phiên và nhiều phiên được khối ngoại mua ròng. Tính từ đầu năm, cổ phiếu SHB đã tăng 80% về thị giá. Cổ tức cũng là điểm cộng của SHB trong mắt nhà đầu tư: Năm qua, ngân hàng chia cổ tức 18% bằng cả tiền mặt và cổ phiếu. Chính sách cổ tức luôn được duy trì đều đặn ở mức 10-18% trong nhiều năm.

Kết thúc phiên 3/12, cổ phiếu SHB tăng 2%, giao dịch ở mức giá 17.350 đồng/cổ phiếu, tiếp tục dẫn đầu thanh khoản với hơn 81 triệu đơn vị khớp lệnh. Trong đó, khối ngoại mua ròng 6,5 triệu cổ phiếu, cho thấy sức hút của cổ phiếu ngân hàng này.

Diễn biến cổ phiếu SHB từ đầu năm 2025.

9 tháng đầu năm, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 12.235 tỷ đồng , tăng 36% so với cùng kỳ, hoàn thành 85% kế hoạch năm. Các chỉ số an toàn vốn tốt hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước và chuẩn mực quốc tế, trong đó CAR trên 12%, cao hơn đáng kể mức tối thiểu 8% theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Tính đến 30/9, tổng tài sản SHB đạt 852.695 tỷ đồng , tăng 14,1% so với cuối năm 2024 và đã vượt kế hoạch năm 2025, tạo cơ sở hướng đến mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản vào năm 2026. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 607.852 tỷ đồng , tăng 17% so với đầu năm, cho thấy năng lực hấp thụ vốn ổn định và sức cạnh tranh rõ nét trong tiếp cận phân khúc mục tiêu. Ngân hàng tiếp tục bám sát mục tiêu tăng trưởng quốc gia với tỉ trọng cho vay tăng tích cực ở các lĩnh vực trọng điểm.

SHB cũng liên tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế và tối ưu hóa chất lượng tài sản.

Kỳ vọng tiếp tục “cất cánh”

Gần đây, những thay đổi quan trọng trong chính sách vĩ mô, đặc biệt là khả năng bỏ room tín dụng, cùng với việc đẩy mạnh đầu tư công và kiến thiết hạ tầng đang mở ra cơ hội phát triển rất lớn cho ngành ngân hàng. 2 yếu tố này được kỳ vọng tạo nên giai đoạn tăng trưởng mới, bền vững hơn và năng động hơn các chu kỳ trước. Việc bỏ room tín dụng sẽ giúp tăng trưởng tín dụng linh hoạt hơn, nhưng cũng đòi hỏi các ngân hàng tăng năng lực tài chính, quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng tài sản để đảm bảo an toàn hệ thống.

Từ góc độ thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ được hưởng lợi trực tiếp khi kỳ vọng lợi nhuận tăng mạnh hơn, nhất là với các ngân hàng có tiềm lực tài chính lớn và tỷ lệ an toàn vốn cao.

Bên cạnh chính sách tín dụng, bức tranh vĩ mô tạo lực đẩy quan trọng từ đầu tư công và hạ tầng quốc gia. Khi các dự án tăng tốc, nhu cầu vốn của doanh nghiệp xây dựng, vật liệu, logistics và nhiều ngành phụ trợ tăng mạnh, điều này mở ra cơ hội lớn cho hệ thống ngân hàng trong cung ứng tín dụng cho các dự án trọng điểm.

Nhìn chung, những thay đổi chính sách và bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay đang mở ra giai đoạn tăng trưởng đầy tiềm năng cho ngành ngân hàng. Với khả năng tăng trưởng tín dụng linh hoạt hơn và nhu cầu vốn lớn từ các dự án hạ tầng và tái thiết, ngành ngân hàng đang sở hữu lợi thế rõ rệt. Đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp các ngân hàng tăng trưởng bền vững và tiếp tục khẳng định vai trò huyết mạch của nền kinh tế.

Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ là yếu tố cộng hưởng mạnh mẽ, đưa nhóm cổ phiếu lớn tiếp tục “cất cánh”. Trong đó, nhóm ngân hàng, đặc biệt là các cổ phiếu có lợi thế vượt trội về thanh khoản, quy mô và chiến lược phát triển bền vững, được dự báo sẽ trở thành điểm đến của dòng tiền quốc tế ngay từ những nhịp đầu tiên.

Sự quan tâm gia tăng của các quỹ ngoại thời gian gần đây càng khẳng định sức hấp dẫn của cổ phiếu ngân hàng. Khi Việt Nam chính thức nâng hạng, SHB hoàn toàn có cơ hội bứt phá, không chỉ về giá trị vốn hóa mà còn về vị thế của một ngân hàng đang vươn tầm ảnh hưởng trong khu vực.