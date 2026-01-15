Thêm một cổ phiếu ngân hàng niêm yết trên HoSE

Kết phiên giao dịch 15/1, KLB đóng cửa tại mốc 17.150 đồng/cổ phiếu, tăng gần 6% so với giá tham chiếu, đưa vốn hóa ngân hàng tiệm cận mốc 10.000 tỷ đồng.

KienlongBank là ngân hàng thứ 20 niêm yết cổ phiếu trên HoSE. Ảnh: KLB.

Ngày 15/1 đánh dấu phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu KLB (KienlongBank) trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Đáng chú ý, KLB là cổ phiếu ngân hàng thứ 20 niêm yết trên sàn TP.HCM.

Trong phiên giao dịch ngày 15/1, bất chấp đà suy yếu của thị trường chung với chỉ số VN-Index giảm gần 30 điểm, tương đương mức giảm ròng 1,56% trong ngày, thị giá KLB vẫn ghi nhận xu hướng tăng gần 6%, hiện cố định ở mức 17.150 đồng/cổ phiếu.

Đà tăng không chỉ giúp KienlongBank có phiên giao dịch đầu tiên trên HoSE thuận lợi mà còn giúp vốn hóa nhà băng này tiệm cận mốc 10.000 tỷ đồng .

Trong phiên giao dịch đầu tiên hôm nay, đã có hơn 2,1 triệu cổ phiếu KLB được giao dịch sang tay, cao hơn đáng kể so với mức bình quân các phiên trước đó khi cổ phiếu ngân hàng này còn giao dịch trên UPCoM. Diễn biến này phản ánh sự gia tăng quan tâm của thị trường khi cổ phiếu chuyển sang sàn niêm yết có quy mô và tiêu chuẩn cao hơn.

Tại thời điểm niêm yết trên HoSE, KienlongBank có tổng tài sản trên 103.000 tỷ đồng , tăng khoảng 3 lần so với giai đoạn đăng ký giao dịch trên UPCoM. Biên lãi ròng (NIM) được duy trì quanh mức 4%, trong khi tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân 4 quý gần nhất đạt khoảng 25%, thuộc nhóm cao trong khối ngân hàng thương mại cổ phần quy mô nhỏ.

Ngân hàng này cũng vừa khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực. Trong đó, ngân hàng báo lãi sau thuế quý IV/2025 đạt 628 tỷ đồng , tăng 124% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế cả năm 2025, KienglongBank ghi nhận lãi trước thuế khoảng 2.323 tỷ đồng , vượt 68% kế hoạch năm và là mức cao nhất kể từ khi thành lập.

Tính đến thời điểm 31/12/2025, dư nợ cho vay khách hàng của KienlongBank đạt 71.587 tỷ đồng , tăng 17%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng chiếm khoảng 1,86% tổng dư nợ.