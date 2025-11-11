Thêm 2 nhà băng muốn triệu tập họp cổ đông bất thường vào cuối năm

BVBank và NCB vừa thông báo triệu tập Đại hội đồng đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11 và tháng 12 tới.

NCB thông báo tổ chức họp cổ đông bất thường vào tháng 12 tới. Ảnh: NVB.

Ngân hàng TMCP Quốc dân - NCB (HNX: NVB) vừa gửi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là ngày 24/11.

Đại hội dự kiến được tổ chức trong tháng 12, với nội dung trọng tâm gồm thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030, bầu HĐQT và BKS mới, cùng một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có). Thời gian họp dự kiến trong tháng 12.

Theo báo cáo tài chính quý III, HĐQT của NCB hiện có 5 thành viên. Bà Bùi Thị Thanh Hương đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, bà Hoàng Thu Trang giữ chức Phó chủ tịch. Hai thành viên HĐQT gồm ông Dương Thế Bằng và bà Nguyễn Thị Hài Hòa, cùng một thành viên HĐQT độc lập là bà Trịnh Thanh Mai.

BKS của ngân hàng gồm 3 thành viên, do bà Đỗ Thị Đức Minh làm Trưởng ban, cùng hai thành viên là bà Vũ Kim Phượng và ông Nguyễn Văn Quang.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận sau thuế NCB đạt hơn 652 tỷ đồng , cải thiện so với mức lỗ 59 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 154.100 tỷ đồng , tăng 30% so với cuối năm 2024; huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) đạt gần 119.326 tỷ đồng (+24%); cho vay khách hàng đạt hơn 94.956 tỷ đồng (+33%).

Cùng thời điểm, Ngân hàng TMCP Bản Việt - BVBank (UPCoM: BVB) cũng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là ngày 27/11.

BVBank cho biết cuộc họp được triệu tập nhằm thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, hiện ngân hàng vẫn chưa tiết lộ chi tiết chương trình làm việc. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội cùng các tài liệu liên quan sẽ được công bố sau trên website chính thức của ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm, BVBank báo lợi nhuận trước thuế đạt 437 tỷ đồng , tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 79% kế hoạch năm.

Tính đến 30/9, BVBank đạt quy mô tổng tài sản 122.600 tỷ đồng , tăng 18% so với cuối năm 2024. Dư nợ tín dụng đạt gần 78.000 tỷ đồng (+14%). Huy động vốn đạt 113.000 tỷ đồng , tăng 23% so với cùng kỳ và tăng 18% so với đầu năm.

Trước hai nhà băng này, LPBank cũng đã có tài liệu gửi cổ đông thông báo về việc tổ chức đại hội bất thường năm 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 12. Hình thức tổ chức là trực tiếp hoặc trực tuyến tại Hà Nội. Ngân hàng này cũng chưa công bố cụ thể nội dung cuộc họp bất thường.