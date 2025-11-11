Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Thêm 2 nhà băng muốn triệu tập họp cổ đông bất thường vào cuối năm

  • Thứ ba, 11/11/2025 14:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

BVBank và NCB vừa thông báo triệu tập Đại hội đồng đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11 và tháng 12 tới.

NCB thông báo tổ chức họp cổ đông bất thường vào tháng 12 tới. Ảnh: NVB.

Ngân hàng TMCP Quốc dân - NCB (HNX: NVB) vừa gửi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là ngày 24/11.

Đại hội dự kiến được tổ chức trong tháng 12, với nội dung trọng tâm gồm thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030, bầu HĐQT và BKS mới, cùng một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có). Thời gian họp dự kiến trong tháng 12.

Theo báo cáo tài chính quý III, HĐQT của NCB hiện có 5 thành viên. Bà Bùi Thị Thanh Hương đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, bà Hoàng Thu Trang giữ chức Phó chủ tịch. Hai thành viên HĐQT gồm ông Dương Thế Bằng và bà Nguyễn Thị Hài Hòa, cùng một thành viên HĐQT độc lập là bà Trịnh Thanh Mai.

BKS của ngân hàng gồm 3 thành viên, do bà Đỗ Thị Đức Minh làm Trưởng ban, cùng hai thành viên là bà Vũ Kim Phượng và ông Nguyễn Văn Quang.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận sau thuế NCB đạt hơn 652 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 59 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 154.100 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2024; huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) đạt gần 119.326 tỷ đồng (+24%); cho vay khách hàng đạt hơn 94.956 tỷ đồng (+33%).

Cùng thời điểm, Ngân hàng TMCP Bản Việt - BVBank (UPCoM: BVB) cũng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là ngày 27/11.

BVBank cho biết cuộc họp được triệu tập nhằm thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, hiện ngân hàng vẫn chưa tiết lộ chi tiết chương trình làm việc. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội cùng các tài liệu liên quan sẽ được công bố sau trên website chính thức của ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm, BVBank báo lợi nhuận trước thuế đạt 437 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 79% kế hoạch năm.

Tính đến 30/9, BVBank đạt quy mô tổng tài sản 122.600 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm 2024. Dư nợ tín dụng đạt gần 78.000 tỷ đồng (+14%). Huy động vốn đạt 113.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và tăng 18% so với đầu năm.

Trước hai nhà băng này, LPBank cũng đã có tài liệu gửi cổ đông thông báo về việc tổ chức đại hội bất thường năm 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 12. Hình thức tổ chức là trực tiếp hoặc trực tuyến tại Hà Nội. Ngân hàng này cũng chưa công bố cụ thể nội dung cuộc họp bất thường.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

LPBank triệu tập họp cổ đông bất thường ngay tháng 12

LPBank vừa có tài liệu gửi cổ đông thông báo về việc tổ chức đại hội bất thường năm 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.

14:51 7/11/2025

Bảo Việt trả cổ tức tiền mặt, Bộ Tài chính dự kiến thu hơn 500 tỷ

Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện vào ngày 19/12. Cổ đông Nhà nước là Bộ Tài chính có thể thu về hơn 500 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức lần này của Tập đoàn Bảo Việt.

12:38 6/11/2025

Á hậu Phương Nhi làm cổ đông công ty con của Vingroup

Con trai, con dâu cùng con gái của ông Phạm Nhật Vượng cùng sở hữu vốn tại Vin New Horizon - công ty mới thành lập, quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp ở Cần Giờ.

11:29 30/10/2025

Hồng Nhung

họp cổ đông Tiền mã hóa NCB NCB BVBank đại hội cổ đông họp bất thường

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB)

    Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB)
    • Thành lập: 1995
    • Cổ đông lớn: CTCP Năng lượng Sài Gòn – Bình Định
    • Chủ tịch: Nguyễn Tiến Dũng
    • Mã cổ phiếu: NVB

    Website

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý