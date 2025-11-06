Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bảo Việt trả cổ tức tiền mặt, Bộ Tài chính dự kiến thu hơn 500 tỷ

  • Thứ năm, 6/11/2025 12:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện vào ngày 19/12. Cổ đông Nhà nước là Bộ Tài chính có thể thu về hơn 500 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức lần này của Tập đoàn Bảo Việt.

Tổng số tiền Bảo Việt phải chi cho đợt chia cổ tức tiền mặt vào cuối tháng 12 ước gần 800 tỷ đồng. Ảnh: BVH.

Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10,551%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 1.0551 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 17/11 và việc chi trả dự kiến diễn ra vào ngày 19/12. Tổng số tiền Bảo Việt phải chi cho đợt cổ tức này ước gần 800 tỷ đồng.

Hiện cổ đông lớn nhất của Bảo Việt là Bộ Tài chính, nắm giữ 65% vốn điều lệ, tương đương gần 483 triệu cổ phiếu. Với tỷ lệ này, Bộ Tài chính dự kiến thu về khoảng 509 tỷ đồng trong đợt chia cổ tức sắp tới.

Sumitomo Life Insurance Company, cổ đông chiến lược Nhật Bản sở hữu 22,09% vốn (tương đương gần 164 triệu cổ phiếu) ước nhận khoảng 173 tỷ đồng, trong khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 2,98% vốn (tức hơn 22,2 triệu cổ phiếu) dự kiến thu về hơn 23 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 44.107 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hoạt động bảo hiểm đóng góp 33.333 tỷ đồng, còn doanh thu tài chính đạt 10.249 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Bảo Việt đạt 272.801 tỷ đồng, trong đó danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn đạt 247.176 tỷ đồng (xấp xỉ 9,4 tỷ USD), tăng gần 7% so với đầu năm, tương ứng tăng 15.633 tỷ đồng.

Trong danh mục gần 10 tỷ USD này, tiền gửi ngân hàng tiếp tục là kênh đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, với tổng giá trị hơn 132.500 tỷ đồng (khoảng 5 tỷ USD), tăng gần 8.000 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Tỷ lệ tiền gửi hiện chiếm 53,6% tổng danh mục tài chính, gần tương đương mức 54% của năm trước.

Hai trụ cột lớn tiếp theo trong danh mục đầu tư của Bảo Việt là trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, giá trị nắm giữ trái phiếu Chính phủ tăng thêm 2.302 tỷ đồng, đạt 71.298 tỷ đồng (2,71 tỷ USD). Đồng thời, trái phiếu doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh đầu tư, với giá trị ghi sổ 31.298 tỷ đồng (1,19 tỷ USD), tăng hơn 5.000 tỷ đồng, tương đương 19% so với đầu năm.

Ở mảng đầu tư cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, danh mục chứng khoán kinh doanh của Bảo Việt có giá gốc 3.646 tỷ đồng, gồm cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết như Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (HoSE: CTG), Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) và CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (HoSE: VNM)..., cùng một số cổ phiếu chưa niêm yết thuộc lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp.

Lũy kế 9 tháng kinh doanh năm 2025, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.189 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ 2024. Theo giải trình của doanh nghiệp, đà tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ sự phục hồi của hoạt động bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, cùng việc tối ưu hiệu quả đầu tư tài chính, vốn là nguồn thu quan trọng của tập đoàn.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Danh mục đầu tư gần 10 tỷ USD của Tập đoàn Bảo Việt

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt đạt hơn 272.800 tỷ đồng, trong đó danh mục đầu tư tài chính chiếm hơn 90%, tương ứng gần 10 tỷ USD, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng và trái phiếu.

14:29 2/11/2025

Hơn nửa triệu người thất nghiệp trong 9 tháng

Ngày 28/10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) cho biết, qua 9 tháng năm nay đã có khoảng 1 triệu lượt lao động hưởng chế độ thai sản; gần 600.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp.

20:06 28/10/2025

Bảo Việt Nhân thọ triển khai chương trình tri ân phụ nữ

Bảo Việt Nhân thọ giới thiệu chương trình ý nghĩa “Nét Việt vẹn toàn - tôn vinh phái đẹp” thay lời nhắn yêu thương, trân trọng gửi đến phụ nữ ở mọi miền đất nước.

19:00 2/10/2025

Hồng Nhung

Tập đoàn Bảo Việt Tiền mã hóa Ngân hàng Á Châu ACB Vinamilk Bộ Tài chính chia cổ tức chi trả cổ tức cổ tức tiền mặt Sumitomo Life Insurance Company SCIC

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

    CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

    Vinamilk là một công ty sản xuất, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa cũng như thiết bị máy móc liên quan. Ngoài việc phân phối mạnh trong nước, công ty còn xuất khẩu sang 43 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, khu vực Trung Đông, Đông Nam Á. Theo thống kê của tạp chí Nikkei, Vinamilk lọt vào top 300 công ty năng động nhất châu Á vào năm 2016.

    • Thành lập: 1976
    • Mã cổ phiếu: VNM

Đọc tiếp

Doanh thu Tap doan Bao Viet vuot 2,2 ty USD hinh anh

Doanh thu Tập đoàn Bảo Việt vượt 2,2 tỷ USD

17:00 7/2/2022 17:00 7/2/2022

0 915

Năm 2021, doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 50.380 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ USD quy đổi. Lãi ròng tập đoàn này thu về trong năm cũng đạt hơn 1.989 tỷ đồng, tăng 21%.

Co phieu 'ong lon' bao hiem len dinh 3 nam hinh anh

Cổ phiếu 'ông lớn' bảo hiểm lên đỉnh 3 năm

16:41 18/2/2025 16:41 18/2/2025

0

Cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận sức mua áp đảo với thanh khoản tăng 2-3 lần. Thị giá BVH tăng hết biên độ và tiến lên mốc 57.300 điểm, cao nhất gần 3 năm qua.

