Bảo Việt trả cổ tức tiền mặt, Bộ Tài chính dự kiến thu hơn 500 tỷ

Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện vào ngày 19/12. Cổ đông Nhà nước là Bộ Tài chính có thể thu về hơn 500 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức lần này của Tập đoàn Bảo Việt.

Tổng số tiền Bảo Việt phải chi cho đợt chia cổ tức tiền mặt vào cuối tháng 12 ước gần 800 tỷ đồng. Ảnh: BVH.

Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10,551%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 1.0551 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 17/11 và việc chi trả dự kiến diễn ra vào ngày 19/12. Tổng số tiền Bảo Việt phải chi cho đợt cổ tức này ước gần 800 tỷ đồng .

Hiện cổ đông lớn nhất của Bảo Việt là Bộ Tài chính, nắm giữ 65% vốn điều lệ, tương đương gần 483 triệu cổ phiếu. Với tỷ lệ này, Bộ Tài chính dự kiến thu về khoảng 509 tỷ đồng trong đợt chia cổ tức sắp tới.

Sumitomo Life Insurance Company, cổ đông chiến lược Nhật Bản sở hữu 22,09% vốn (tương đương gần 164 triệu cổ phiếu) ước nhận khoảng 173 tỷ đồng , trong khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 2,98% vốn (tức hơn 22,2 triệu cổ phiếu) dự kiến thu về hơn 23 tỷ đồng .

Kết thúc quý III, doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 44.107 tỷ đồng , tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hoạt động bảo hiểm đóng góp 33.333 tỷ đồng , còn doanh thu tài chính đạt 10.249 tỷ đồng .

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Bảo Việt đạt 272.801 tỷ đồng , trong đó danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn đạt 247.176 tỷ đồng (xấp xỉ 9,4 tỷ USD ), tăng gần 7% so với đầu năm, tương ứng tăng 15.633 tỷ đồng .

Trong danh mục gần 10 tỷ USD này, tiền gửi ngân hàng tiếp tục là kênh đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, với tổng giá trị hơn 132.500 tỷ đồng (khoảng 5 tỷ USD ), tăng gần 8.000 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Tỷ lệ tiền gửi hiện chiếm 53,6% tổng danh mục tài chính, gần tương đương mức 54% của năm trước.

Hai trụ cột lớn tiếp theo trong danh mục đầu tư của Bảo Việt là trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, giá trị nắm giữ trái phiếu Chính phủ tăng thêm 2.302 tỷ đồng , đạt 71.298 tỷ đồng ( 2,71 tỷ USD ). Đồng thời, trái phiếu doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh đầu tư, với giá trị ghi sổ 31.298 tỷ đồng ( 1,19 tỷ USD ), tăng hơn 5.000 tỷ đồng , tương đương 19% so với đầu năm.

Ở mảng đầu tư cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, danh mục chứng khoán kinh doanh của Bảo Việt có giá gốc 3.646 tỷ đồng , gồm cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết như Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (HoSE: CTG), Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) và CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (HoSE: VNM)..., cùng một số cổ phiếu chưa niêm yết thuộc lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp.

Lũy kế 9 tháng kinh doanh năm 2025, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.189 tỷ đồng , tăng 35% so với cùng kỳ 2024. Theo giải trình của doanh nghiệp, đà tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ sự phục hồi của hoạt động bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, cùng việc tối ưu hiệu quả đầu tư tài chính, vốn là nguồn thu quan trọng của tập đoàn.