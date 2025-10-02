Bảo Việt Nhân thọ triển khai chương trình tri ân phụ nữ

Tháng 10 là tháng của yêu thương và tri ân, cũng là dịp xã hội tôn vinh phụ nữ Việt Nam. Với tinh thần đó, Bảo Việt Nhân thọ giới thiệu chương trình “Nét Việt vẹn toàn - tôn vinh phái đẹp” như lời nhắn gửi yêu thương, trân trọng đến phụ nữ ở mọi miền đất nước.
Lấy cảm hứng từ hoa sen - biểu tượng thanh cao, với sức sống mãnh liệt trong văn hóa Việt, bộ sưu tập áo dài “Liên hoa” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam được chọn làm hình ảnh đồng hành chương trình. Mỗi thiết kế là sự kết tinh giữa truyền thống và hiện đại, hòa quyện tinh hoa ba miền Bắc - Trung - Nam, tôn vinh vẻ dịu dàng nhưng kiên cường của người phụ nữ.
Mỗi tà áo dài là lời nhắn nhủ rằng khi được bảo vệ, phụ nữ sẽ tự tin tỏa sáng và sống hạnh phúc trọn vẹn.
Với Bảo Việt Nhân thọ, việc trao gửi sự bảo vệ không chỉ là cam kết tài chính, mà còn trở thành trách nhiệm sẻ chia và lan tỏa giá trị nhân văn. Thông qua chương trình, doanh nghiệp mong muốn khuyến khích mỗi người phụ nữ yêu thương bản thân hơn, tự tin thể hiện giá trị riêng, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái trong gia đình và xã hội.
Các mẫu áo dài thướt tha trong bộ sưu tập “Liên hoa”.
“Nét Việt vẹn toàn - tôn vinh phái đẹp” là hoạt động tri ân, sự khẳng định hành trình bền bỉ của thương hiệu trong việc đồng hành cùng sự an yên của mỗi gia đình, gìn giữ và nâng niu di sản văn hóa Việt, hướng đến cộng đồng hạnh phúc và bền vững.
