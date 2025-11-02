Danh mục đầu tư gần 10 tỷ USD của Tập đoàn Bảo Việt

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt đạt hơn 272.800 tỷ đồng, trong đó danh mục đầu tư tài chính chiếm hơn 90%, tương ứng gần 10 tỷ USD, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng và trái phiếu.

Danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn tại Tập đoàn Bảo Việt xấp xỉ 9,4 tỷ USD. Ảnh: BVH.

Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với doanh thu hợp nhất đạt 44.107 tỷ đồng , tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hoạt động bảo hiểm đóng góp 33.333 tỷ đồng , còn doanh thu tài chính đạt 10.249 tỷ đồng .

Thực tế, Bảo Việt luôn duy trì danh mục đầu tư tài chính quy mô lớn, đóng vai trò nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Bảo Việt đạt 272.801 tỷ đồng , trong đó danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn đạt 247.176 tỷ đồng (xấp xỉ 9,4 tỷ USD ), tăng gần 7% so với đầu năm, tương ứng tăng 15.633 tỷ đồng .

Trong danh mục gần 10 tỷ USD này, tiền gửi ngân hàng tiếp tục là kênh đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, với tổng giá trị hơn 132.500 tỷ đồng (khoảng 5 tỷ USD ), tăng gần 8.000 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Tỷ lệ tiền gửi hiện chiếm 53,6% tổng danh mục tài chính, gần tương đương mức 54% của năm trước.

Theo thuyết minh báo cáo, lãi suất tiền gửi mà tập đoàn hưởng dao động 5,1-6,4%/năm cho kỳ hạn dài và có thể lên đến 9%/năm đối với kỳ hạn ngắn.

Hai trụ cột lớn tiếp theo trong danh mục đầu tư của Bảo Việt là trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, giá trị nắm giữ trái phiếu Chính phủ tăng thêm 2.302 tỷ đồng , đạt 71.298 tỷ đồng ( 2,71 tỷ USD ). Đồng thời, trái phiếu doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh đầu tư, với giá trị ghi sổ 31.298 tỷ đồng ( 1,19 tỷ USD ), tăng hơn 5.000 tỷ đồng , tương đương 19% so với đầu năm.

Ở mảng đầu tư cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, danh mục chứng khoán kinh doanh của Bảo Việt có giá gốc 3.646 tỷ đồng , gồm cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết như Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (HoSE: CTG), Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) và CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (HoSE: VNM)..., cùng một số cổ phiếu chưa niêm yết thuộc lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp.

Tại ngày 30/9, Bảo Việt trích lập dự phòng giảm giá cho danh mục này hơn 147 tỷ đồng , giảm mạnh so với 203 tỷ đồng hồi đầu năm. Việc dự phòng giảm cho thấy giá trị thị trường của danh mục cổ phiếu đã cải thiện đáng kể.

Trong đó, khoản lỗ lớn nhất đến từ cổ phiếu VNM, với giá gốc 419 tỷ đồng nhưng giá trị ghi sổ chỉ còn 306 tỷ đồng , tương đương mức dự phòng 113 tỷ đồng , chiếm tới 77% tổng dự phòng của danh mục. Việc dự phòng giảm cho thấy giá trị thị trường của danh mục cổ phiếu đã cải thiện đáng kể.

Các khoản đầu tư dài hạn khác của tập đoàn duy trì ổn định. Khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại đạt 4.163 tỷ đồng , trong khi danh mục đầu tư tài chính dài hạn khác tổng cộng 4.364 tỷ đồng , gồm 2.899 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên kết (chủ yếu là Bảo Việt Bank) và 1.499 tỷ đồng góp vốn vào các đơn vị khác.

Đáng chú ý, trong 9 tháng, Bảo Việt đã rót hơn 220 tỷ đồng vào Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), nâng tổng giá gốc đầu tư tại đây lên 514 tỷ đồng .

Sau 3 quý kinh doanh, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.189 tỷ đồng , tăng 35% so với cùng kỳ 2024. Theo giải trình của doanh nghiệp, đà tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ sự phục hồi của hoạt động bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, cùng việc tối ưu hiệu quả đầu tư tài chính, vốn là nguồn thu quan trọng của tập đoàn.