Ngân hàng Quân đội lần đầu lãi vượt 30.000 tỷ

MB ước tính lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 33.700 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với kết quả đạt được trong năm 2024 liền trước.

Hầu hết chỉ tiêu kinh doanh chính của MB trong năm 2025 đều vượt kế hoạch đề ra. Ảnh: MBB.

Đây là kết quả kinh doanh sơ bộ vừa được ông Phạm Như Ánh - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiết lộ.

Cụ thể, theo vị lãnh đạo, ước tính lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong năm 2025 của nhà băng này đạt 33.700 tỷ đồng , tăng khoảng 17% so với năm 2024 (28.829 tỷ). Tổng tài sản đến cuối năm 2025 của MB đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng , tăng khoảng 33% so với đầu năm và vượt đáng kể kế hoạch ban đầu. Số dư huy động vốn cùng thời điểm đạt khoảng 1,05 triệu tỷ đồng .

Trước đó, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 ở mức 31.712 tỷ đồng , tăng 10% so với năm liền trước; tổng tài sản dự kiến tăng 21%, đạt gần 1,37 triệu tỷ đồng ; huy động vốn tăng 23% và dư nợ tín dụng tăng khoảng 24%.

Như vậy, hầu hết chỉ tiêu kinh doanh chủ chốt của MB trong năm 2025 đều vượt kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo MB cho biết chiến lược trọng tâm của ngân hàng trong giai đoạn này là chuyển dịch mạnh mẽ sang mảng bán lẻ. MB đang dành 50-60% hạn mức tăng trưởng tín dụng hàng năm cho nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Phần dư địa còn lại được tập trung cho các doanh nghiệp lớn, ưu tiên lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu.

Để hỗ trợ nhóm khách hàng xuất nhập khẩu, MB triển khai hệ thống công nghệ chuyên biệt, cho phép thực hiện các giao dịch như mua bán ngoại tệ, mở L/C, chuyển tiền quốc tế và giải ngân vay vốn hoàn toàn trực tuyến.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng chủ động tư vấn các giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ biến động thuế quan và thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường Mỹ.

MB LẦN ĐẦU GHI NHẬN LƯỢI NHUẬN TRÊN 30.000 TỶ ĐỒNG Nguồn: MBB. Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 3221 3651 4616 7767 10036 10688 16527 22729 26306 28829 33700

Báo cáo phân tích từ MBS Research đánh giá MB là một trong hai cái tên đáng chú ý nhất ngành ngân hàng trong năm 2026. Đơn vị này hội tụ bộ 3 "tỷ lệ vàng" gồm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, tỷ suất sinh lời/vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời/tổng tài sản (ROA).

Đơn vị phân tích dự báo lợi nhuận sau thuế của MB trong năm 2026 có thể tăng từ 29% đến 31,5%. Các chuyên gia MBS Research đánh giá cao khả năng tận dụng dư địa tín dụng và mô hình kinh doanh linh hoạt của nhà băng này, giúp mở rộng quy mô tài sản nhanh chóng mà không gây áp lực quá lớn lên chất lượng tài sản.

Còn trong báo cáo cập nhật về Ngân hàng MB, Công ty Chứng khoán ACBS dự báo năm 2026 lợi nhuận trước thuế của nhà băng này sẽ đạt 40.044 tỷ đồng , tăng 24% so với cùng kỳ với động lực đến từ tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao 25% trong khi đà sụt giảm biên lãi thuần (NIM) kết thúc.

Theo ước tính của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), năm 2026, MB sẽ tiếp tục duy trì tín dụng tăng trưởng trong top cao nhất ngành, đạt 27%. Biên lãi ròng (NIM) có thể hồi phục nhẹ lên mức 4,3% nhờ gia tăng tỷ lệ CASA và tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ.

Bên cạnh đó, thu nhập từ phí dịch vụ khả quan và chất lượng tài sản kỳ vọng cải thiện. Trên cơ sở đó, VCBS ước tính năm 2026, MB có thể đạt 42.785 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+28% so với năm 2025) với TOI dự báo đạt 89.266 (+28%).