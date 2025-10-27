Nhân viên ngân hàng MB thu nhập bình quân gần nửa tỷ đồng 9 tháng

Ngân hàng MB đã tăng mạnh chi phí cho nhân viên trong 9 tháng đầu năm nay, đưa thu nhập bình quân nhân viên nhận được từ đầu năm đến nay đạt gần 500 triệu đồng/người.

Ngân hàng MB trả thu nhập bình quân nhân viên trên 50 triệu đồng/tháng. Ảnh: MBB.

Ngân hàng TMCP Quân đội - MB (HoSE: MBB) - vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 cho biết lợi nhuận trước thuế ngân hàng thu về trong 9 tháng từ đầu năm nay đã đạt 23.139 tỷ đồng , tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 73% kế hoạch cả năm.

Riêng quý III, MB thu về gần 7.250 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2024. Trong quý gần nhất, phần lớn mảng kinh doanh cốt lõi của MB vẫn tăng trưởng hai chữ số. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt gần 13.000 tỷ đồng , tăng hơn 24%; lãi thuần từ dịch vụ đạt 1.326 tỷ đồng , tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, một số mảng kinh doanh khác lại suy giảm rõ rệt. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm gần 36%; mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 24%; trong khi mảng chứng khoán đầu tư chịu lỗ 527 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức lỗ cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, chi phí trích lập dự phòng rủi ro trong quý III tăng hơn gấp đôi, từ 1.640 tỷ lên hơn 3.800 tỷ đồng , là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận trước thuế quý này của MB suy giảm.

Kết quả, Ngân hàng Quân đội báo lợi nhuận trước thuế quý III đạt 7.250 tỷ đồng (-1%). Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, MB ghi nhận lợi nhuận ròng 5.800 tỷ đồng , đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế ngân hàng đạt 16.570 tỷ đồng (+12%).

MB BÁO LỢI NHUẬN QUÝ III/2025 THẤP NHẤT GẦN 2 NĂM Nguồn: BCTC MBBank. Nhãn I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II III Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 6512 6223 7284 6287 5795 7633 7308 8093 8386 7503 7250

Một điểm đáng chú ý trên báo cáo tài chính riêng lẻ của MB là ngân hàng đã tăng mạnh chi phí cho nhân viên trong 9 tháng năm nay.

Theo đó, sau 3 quý kinh doanh, Ngân hàng Quân đội đã chi tới 6.051 tỷ đồng cho nhân viên, tăng tới 23% so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng ròng hơn 1.100 tỷ đồng . Trong khi số lượng nhân viên thuộc biên chế ngân hàng mẹ chỉ tăng khoảng 11%, tương đương tăng 1.235 người, đạt 12.769 nhân viên tại thời điểm cuối tháng 9.

Tính bình quân từ đầu năm, mỗi nhân viên MB được trả mức thu nhập lên tới 474 triệu đồng, tương đương 52,65 triệu đồng/người/tháng. Kết quả này giúp nhân viên MB lọt top nhân viên ngân hàng được trả thu nhập bình quân cao nhất thị trường hiện nay.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng , tăng 18% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 931.499 tỷ đồng (+20%), trong khi tiền gửi khách hàng đạt 788.000 tỷ đồng (+10%). Đáng chú ý, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của MB chứng kiến mức tăng mạnh 27% lên 292.000 tỷ đồng , tiếp tục củng cố lợi thế chi phí vốn thấp của MB.

Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất của ngân hàng được kiểm soát ở mức 1,87%, giảm 0,36 điểm % so với cùng kỳ năm 2024; tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 80%.