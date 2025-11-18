Cận cảnh công trường dự án cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Tuyến cầu đường vượt biển kết nối đất liền Cà Mau với đảo Hòn Khoai đang được đẩy nhanh tiến độ ngay từ những tháng đầu triển khai. Trong ảnh là đơn vị thi công dùng tàu chuyên dụng kéo sà lan hệ nổi Zack-up để phục vụ khoan thủy lực và thi công các mũi cọc ngoài khơi.

Cách đó không xa, đội ngũ kỹ sư - công nhân đang tiến hành đổ bê tông nhồi cọc dưới điều kiện thời tiết phức tạp và thủy triều thay đổi liên tục.

Bên trong đất liền, tại khu vực gần khu du lịch Khai Long, nhiều sà lan đã được tập kết tại công trình chờ tàu kéo ra khu vực thi công.

Sau gần 3 tháng thi công, nhiều thiết bị trọng yếu đã được đưa vào vận hành ổn định, đảm bảo thông số kỹ thuật để triển khai các bước tiếp theo.

Tại điểm kết nối với cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, nhiều máy móc, thiết bị thi công đã được nhà thầu tập kết.

Lực lượng kỹ sư, tư vấn giám sát đang triển khai công tác dựng ống vách chuẩn bị cho thi công cọc khoan nhồi, một trong những hạng mục nền tảng để xây dựng thân cầu.

Đây là giai đoạn đầu nên phần lớn thời gian được dành cho công tác chuẩn bị, thử nghiệm và kiểm tra kỹ thuật.

Đơn vị thi công đang thực hiện thí nghiệm thử tải cọc khoan nhồi đường kính 1.500 mm theo phương pháp tự cân bằng tại vị trí cọc C5, trụ T00-01, với tải trọng thí nghiệm lên tới 754,29 tấn.

Theo chủ đầu tư, tuyến cầu được xây dựng theo tiêu chuẩn cầu vượt biển với tổng chiều dài hơn 18,22 km, gồm cầu chính dài 17,3 km và cầu nhánh kết nối lên đảo dài 0,87 km.

Công trình có mặt cắt rộng khoảng 17,5 m, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Điểm đầu dự án kết nối với đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và đường Hồ Chí Minh tại xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển), điểm cuối dừng tại điểm K10, bờ phía Đông đảo Hòn Khoai.

Với chiều dài vượt biển kỷ lục, đây được đánh giá là cây cầu dài nhất Việt Nam và đứng thứ 3 Đông Nam Á.

Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng , thể hiện quyết tâm lớn trong việc khai mở tiềm năng kinh tế - xã hội tại vùng địa đầu cực Nam.

Cầu đường vượt biển Hòn Khoai, khi hoàn thành, sẽ không chỉ rút ngắn khoảng cách ra đảo mà còn mở ra cánh cửa mới cho giao thương quốc tế, phát triển logistics, tạo nền tảng để Cà Mau bứt phá trong giai đoạn tới. Đây cũng được xem là bước đi chiến lược trong tiến trình khai thác tiềm năng biển đảo và củng cố năng lực kết nối của vùng cực Nam Tổ quốc.

