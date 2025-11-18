Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh công trường dự án cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

  • Thứ ba, 18/11/2025 10:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công trường dự án cầu đường vượt biển hơn 18 km ra đảo Hòn Khoai (Cà Mau) đang khẩn trương thi công, khi hoàn thành đây sẽ là tuyến giao thông chiến lược mới tại cực Nam Tổ quốc.

Cảnh thi công nhộn nhịp tại dự án cầu vượt biển dài nhất Việt Nam Tuyến cầu đường vượt biển kết nối đất liền Cà Mau với đảo Hòn Khoai đang được đẩy nhanh tiến độ ngay từ những tháng đầu triển khai.
cau vuot bien hon khoai anh 1

Tuyến cầu đường vượt biển kết nối đất liền Cà Mau với đảo Hòn Khoai đang được đẩy nhanh tiến độ ngay từ những tháng đầu triển khai. Trong ảnh là đơn vị thi công dùng tàu chuyên dụng kéo sà lan hệ nổi Zack-up để phục vụ khoan thủy lực và thi công các mũi cọc ngoài khơi.
cau vuot bien hon khoai anh 2

Hướng tuyến cầu vượt biển Hòn Khoai.
cau vuot bien hon khoai anh 3

Cách đó không xa, đội ngũ kỹ sư - công nhân đang tiến hành đổ bê tông nhồi cọc dưới điều kiện thời tiết phức tạp và thủy triều thay đổi liên tục.

cau vuot bien hon khoai anh 4

Khu vực khoan cọc cách đất liền gần 6 km, các công nhân đang thi công kết cấu thép hạng mục cọc nhồi.
cau vuot bien hon khoai anh 5

Bên trong đất liền, tại khu vực gần khu du lịch Khai Long, nhiều sà lan đã được tập kết tại công trình chờ tàu kéo ra khu vực thi công.
cau vuot bien hon khoai anh 6

Tàu chuyên dụng kéo sà lan vận chuyển trạm trộn bê tông ra Hòn Khoai.
cau vuot bien hon khoai anh 7

Sau gần 3 tháng thi công, nhiều thiết bị trọng yếu đã được đưa vào vận hành ổn định, đảm bảo thông số kỹ thuật để triển khai các bước tiếp theo.

cau vuot bien hon khoai anh 8

Tại điểm kết nối với cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, nhiều máy móc, thiết bị thi công đã được nhà thầu tập kết.

cau vuot bien hon khoai anh 9

Máy móc chuyên dụng đang triển khai công tác san lấp mặt bằng phục vụ thi công.
cau vuot bien hon khoai anh 10

Lực lượng kỹ sư, tư vấn giám sát đang triển khai công tác dựng ống vách chuẩn bị cho thi công cọc khoan nhồi, một trong những hạng mục nền tảng để xây dựng thân cầu.
cau vuot bien hon khoai anh 11

Đây là giai đoạn đầu nên phần lớn thời gian được dành cho công tác chuẩn bị, thử nghiệm và kiểm tra kỹ thuật.

cau vuot bien hon khoai anh 12

Đơn vị thi công đang thực hiện thí nghiệm thử tải cọc khoan nhồi đường kính 1.500 mm theo phương pháp tự cân bằng tại vị trí cọc C5, trụ T00-01, với tải trọng thí nghiệm lên tới 754,29 tấn.
cau vuot bien hon khoai anh 13

Theo chủ đầu tư, tuyến cầu được xây dựng theo tiêu chuẩn cầu vượt biển với tổng chiều dài hơn 18,22 km, gồm cầu chính dài 17,3 km và cầu nhánh kết nối lên đảo dài 0,87 km.
cau vuot bien hon khoai anh 14

Công trình có mặt cắt rộng khoảng 17,5 m, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Điểm đầu dự án kết nối với đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và đường Hồ Chí Minh tại xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển), điểm cuối dừng tại điểm K10, bờ phía Đông đảo Hòn Khoai.

cau vuot bien hon khoai anh 15

Với chiều dài vượt biển kỷ lục, đây được đánh giá là cây cầu dài nhất Việt Nam và đứng thứ 3 Đông Nam Á.

cau vuot bien hon khoai anh 16

Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng, thể hiện quyết tâm lớn trong việc khai mở tiềm năng kinh tế - xã hội tại vùng địa đầu cực Nam.
cau vuot bien hon khoai anh 17

Cầu đường vượt biển Hòn Khoai, khi hoàn thành, sẽ không chỉ rút ngắn khoảng cách ra đảo mà còn mở ra cánh cửa mới cho giao thương quốc tế, phát triển logistics, tạo nền tảng để Cà Mau bứt phá trong giai đoạn tới. Đây cũng được xem là bước đi chiến lược trong tiến trình khai thác tiềm năng biển đảo và củng cố năng lực kết nối của vùng cực Nam Tổ quốc.

cau vuot bien hon khoai anh 18

Phối cảnh cầu vượt biển Hòn Khoai: Nguồn: Bộ Quốc phòng.

Quỳnh Danh

cầu vượt biển hòn khoai Cà Mau cầu vượt biển hòn khoai cà mau dài nhất việt nam

